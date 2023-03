AltSignals (ASI) prijsvoorspelling nu presale momentum toeneemt

Milko is een financiële analist die de cryptomarkten behandelt. Hij begon zijn carrière met het handelen in fiatvaluta’s voordat… lees meer

Met de algehele groei in aantrekkingskracht rond producten, diensten en bots die gebruikmaken van de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), maken meer projecten gebruik van de technologie dan ooit tevoren.

AltSignals is een opmerkelijk voorbeeld, waarbij het de kracht van AI gebruikt om zijn stack, bekend als ActualizeAI, te versterken.

Het AltSignals-project kan mogelijk de handelsruimte verstoren en een fundamentele revolutie teweegbrengen in de manier waarop investeerders en handelaren gegevens analyseren.

Nu de presale van het ASI-token bijna 40% voltooid is, wordt het aanbod schaars en vandaag zullen we in AltSignals springen om te zien hoe ver het in waarde kan stijgen en wat voor soort waarde het project biedt binnen de Web3-ruimte.

AltSignals (ASI) prijsvoorspelling: wat voor soort prijs kunnen beleggers verwachten?

Op 24 maart 2023 is de presale van het AltSignals (ASI) token voor 39,02% voltooid. Hier kunnen we zien dat het de grens van 40% nadert, en dat is een belangrijke mijlpaal voor de voorverkoop.

Het ASI-token wordt verhandeld tegen een waarde van $0,012, berekend in de waarde van de Tether (USDT) stablecoin.

Er is $187.295,94 ingezameld voor de financiering van het project van een geschatte behoefte van $480.000. Er zijn slechts 24.392.005 ASI-tokens over voor het einde van de presale, en investeerders en handelaren houden dit in de gaten.

De vroege stadia van een project kunnen, tijdens de presale, veel waarde te bieden aan investeerders. Dit heeft ertoe geleid dat velen zich afvragen hoe ver ASI kan stijgen.

Voor meer informatie over het voorverkoopproces raden we aan de website van AltSignals te bezoeken.

Tegen het einde van Q4, 2023, wordt geschat dat de AltSignals (ASI) cryptocurrency in waarde kan stijgen tot $0,1.

De groei zal worden gevoed door het vermogen om technische en fundamentele analyses te bieden, zich aan te passen aan marktomstandigheden in zowel een bear- als een bullmarkt, en toe te voegen aan de ActualizeAI-stack.

Zal AltSignals een waarde van $1 bereiken?

Het belangrijkste punt van aantrekkingskracht achter cryptocurrencies is hun algehele volatiliteit en potentieel om handelaren en investeerders hoge opbrengsten te bieden, vooral als ze erin slagen om in een vroeg stadium in een snelgroeiende cryptocurrency te komen.

Aangezien AltSignals tot doel heeft een revolutie teweeg te brengen in de handelsruimte, zullen de waarde en de utility van het ASI-token toenemen.

Eind 2023 en gedurende 2024 kan het ASI-token een hoge groei doormaken met betrekking tot zijn dienstenaanbod, de groei van de community en use cases in het bredere ecosysteem.

Gezien zijn tijd in de blockchain-ruimte, zoals het oorspronkelijk was opgezet in december 2017, en de waarde die het biedt aan handelaren met zijn Binance Futures- en Forex-signalen, die consistent winstgevend zijn met een nauwkeurigheid van meer dan 80%, is de waarde van ASI heeft het potentieel om $1 te bereiken, maar dit kan gebeuren in het vierde kwartaal van 2025.

Wat is het AltSignals-project en hoe werkt het?

AltSignals heeft tot doel nieuwe kansen te creëren voor handelaren en bedrijven door de introductie van technologieën zoals machine learning (ML), kunstmatige intelligentie (AI), natuurlijke taalverwerking (NLP) en geavanceerde sentimentanalyse.

Hierdoor heeft iedereen toegang tot een volledig geautomatiseerde, 24/7 functionerende handelsmogelijkheid, waar ze hoge nauwkeurigheid, gedefinieerd risicobeheer en geavanceerde sentimentanalyse kunnen verwachten, die allemaal elke handelsactiviteit ondersteunen.

Het project is oorspronkelijk bedacht in 2017 en heeft sindsdien best presterende signalen en algoritmen geleverd rond cryptocurrencies, Binance-futures, Forex, CFD’s en aandelen.

Het primaire doel van het ASI-token is om te dienen als lidmaatschapsvaluta voor het AltSignals-ecosysteem van AI-gerelateerde services.

Door ASI vast te houden, kunnen gebruikers vroegtijdig toegang krijgen tot het nieuwste AI-algoritme, ActualizeAI, dat intern is ontwikkeld. ActualizeAI kan patronen in marktgegevens identificeren, geavanceerde voorspellingen doen en handelaren in staat stellen goed geïnformeerde transacties uit te voeren.

Moet ik nu in het ASI-token investeren?

Het is aan de individuele belegger of handelaar en hun algemene doelen bij het doen van investeringen, maar als deze mogelijkheid zinvol is voor jouw portefeuille, kun je meer te weten komen over de lopende AltSignals-presale op de website van het project. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden voordat iemand een besluit neemt over de investeringsmogelijkheid die hij wil aangaan.

Het AltSignals (ASI)-token vertegenwoordigt toegang tot een ecosysteem van AI-gestuurde handelstools waarmee huidige en toekomstige handelaren toegang krijgen tot goed geïnformeerde handelsbeslissingen.

Het token dient tevens als lidmaatschapssleutel voor het ecosysteem en zal na het sluiten van de presale verhandelbaar zijn op tal van beurzen.

Met de golf van interesse die AI de laatste tijd heeft ontvangen, naast de algehele groei van de blockchain-ruimte en cryptocurrencies, zal de toekomst van de handel worden aangedreven door dezelfde technologie.

AltSignals beschikt over een AI-algoritme dat bekend staat als AcutalizeID en dat wordt gelanceerd na het sluiten van de presale. Zodra de presale eindigt en het ecosysteem begint te lanceren en te groeien, kunnen de ASI-tokens ook in waarde stijgen.

Tegen het einde van het vierde kwartaal van 2023 zal AltSignals het nut van ASI uitbreiden en waarde toevoegen aan het AI-platform met realtime dashboardimplementatie en meldingen aangedreven door een sentimentanalyse-engine.

Ook wordt het ASI-governancemodel gelanceerd. Elk aspect pleit ervoor dat het ASI-token een solide investeringsmogelijkheid kan zijn voor diegenen die oprecht geïnteresseerd zijn in crypto. ASI vertegenwoordigt een toegang tot dit unieke ecosysteem en deelname aan het project kan voordelen opleveren voor early adopters.