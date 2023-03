AltSignals prijsvoorspelling: een opwindend AI-token dat een handelsgemeenschap aandrijft

Wil je deel uitmaken van de handelsgemeenschap? AltSignals heeft een presale gelanceerd voor een nieuw $ASI-token dat lidmaatschap van een AI-platform voor handelaren verdient. In de voorverkoop is 46,21% van de tokens uitverkocht, met $221.791.692 opgehaald, op een totaal van $480.000.

De startprijs van $ASI is $0,012. Tegen de tijd dat de presale met vier fasen eindigt, zou de waarde zijn gestegen tot $0,02274. Je kunt hier deelnemen aan de voorverkoop.

Wat is AltSignals?

Kunstmatige intelligentie is de toekomst. In de handelswereld is het heden, met algoritmen die handelaren helpen om hoogwaardige en betrouwbare signalen te genereren. Maar denk aan een token dat een handelssignaalservice mogelijk maakt. Behoren tot een community van handelaren, stemmen over bestuur en verdienen met het native token en gerelateerde opdrachten.

Het nieuwe AI-platform van AltSignals, ActualizeAI, doet dat allemaal. AltSignals werd gelanceerd in 2017 en is populair geworden dankzij het leveren van hoogwaardige signalen op de forex-, aandelen- en cryptomarkten. Het ervaren team van AltSignals genereert de signalen met behulp van een marktverslaand algoritme, AltAlgo™.

Voor het geval je je afvraagt hoe populair AltSignals is: het heeft meer dan 50.000 lidmaatschappen op Telegram en een beoordeling van 4,9/5 sterren op Trustpilot. Het platform is nu klaar om zijn bedrijf radicaal te veranderen met een AI-platform, ActualizeAI. Eenmaal gelanceerd, zal de reikwijdte van de handelssignaalservice zich verbreden, wat zelfs de CFD-handelaren ten goede komt.

Hoe werkt AltSignal ($ASI)?

$ASI ondersteunt AltSignals AI-platform, ActualizeAI. De primaire rol van het token is om de lidmaatschapseenheid te worden van het AI-ecosysteem van AltSignals. De cryptocurrency zal worden gebruikt om waarde over te dragen binnen de AltSignals-gemeenschap.

Leden verdienen het token nadat ze lid zijn geworden van de AltSignals Innovation-groep en hebben bijgedragen aan de premieprojecten van het platform. $ASI geeft houders ook recht op aankomende privéverkopen van nieuwe projecten op het platform. Gebruikers kunnen $ASI verdienen door deel te nemen aan prijstrekkingen en handelsgerelateerde wedstrijden.

Over het algemeen hangt de hoeveelheid toegang die een persoon heeft tot de AltSignals af van het aantal tokens dat hij in zijn wallet heeft. Beleggers die de $ASI-tokens in de voorverkoop kopen, hebben vroege toegang tot ActualizeAI.

Biedt AltSignals een geweldige investeringsmogelijkheid?

Als je op zoek bent naar een actief dat wordt ondersteund door een echte gemeenschap en een gevraagde service biedt, is AltSignals ($ASI) misschien een goede keuze. Het platform heeft al gedurende ongeveer een half decennium een naam opgebouwd, wat betekent dat de vraag naar de service er al is. Daarom zijn $ASI-tokens een investering met een laag risico. Waarom?

Het ActualizeAI-algoritme bouwt voort op een succesvol bedrijfsmodel dat investeerders vertrouwen. Als zodanig wordt van investeerders die op zoek zijn naar hoge beloningen via de algoritmesignalen verwacht dat ze meedoen door $ASI te kopen. Dat zal de vraag naar het token stimuleren en de prijs verhogen, wat vroege investeerders ten goede komt.

Zal $ASI een waarde van $1 bereiken tegen het einde van 2024?

Zoals we al opmerkten, heeft AltSignals al een community achter zich. Het is dus geen moeilijke wiskunde om te voorspellen dat de prijs zal stijgen zodra het token grote beurzen bereikt en er meer investeerders aan boord komen. Desalniettemin is een prijs van $1 zeer speculatief. Laten we dit doen met een berekening.

$ASI wordt gewaardeerd op $0,02274 in de laatste fase van de voorverkoop. Om op een waarde van $1 te komen, moet de prijs met 4.297% stijgen. Is dit realistisch? Ja dat is realistisch; tokenprijzen zijn met meer dan dit percentage gestegen nadat ze op beurzen zijn genoteerd. Het kost echter tijd om enorme liquiditeit te verzamelen om zo’n winst te zien. Dit neemt niet weg dat een nieuw token als $ASI in korte tijd liquiditeit kan vergaren. Alleen zouden we te ambitieus zijn bij het maken van een dergelijke voorspelling.

Een realistisch doel is een rendement van 10 keer of een prijs van ten minste $0,22 onmiddellijk nadat dit token is vermeld. De geschiedenis heeft geleerd dat tokens twee keer zoveel stijgen als 10x direct na het noteren, dus onze voorspelling is vrij conservatief.

Moet je nu in $ASI investeren?

Voorverkoop kan bedrieglijk zijn omdat de prijzen vast zijn en de vraag op de een of andere manier beperkt is. Tokens worden waardevol nadat ze op beurzen zijn genoteerd wanneer ze voor velen toegankelijk zijn. Als zodanig is nu investeren in $ASI voordelig, aangezien de waardering nog steeds laag is. Zelfs het vasthouden van het token tot het einde van de voorverkoop garandeert een rendement van bijna 90%.