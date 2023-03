Metacade prijsvoorspelling nu de token presale hype voortduurt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Metacade (MCADE), een snelgroeiend GameFi-platform, doet het goed nu de laatste fase van de presale tokenverkoop ten einde loopt. Uit gegevens van de website blijkt dat het platform $14,2 miljoen heeft opgehaald, waarbij 87,21% van de tokens is verkocht. Er zijn meer dan 1 miljard tokens gekocht, met slechts ~ 104 miljoen tokens die nog over zijn.

De opkomst van de GameFi-industrie

De GameFi-industrie zal naar verwachting de komende jaren een sterk marktaandeel in de game-industrie hebben. Uit gegevens blijkt dat de sector in 2021 werd gewaardeerd gewaardeerd op zo’n $9 miljard en naar verwachting een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 27,3% tot $38 miljard zal hebben.

De branche ziet een brede acceptatie, met een rapport van Messari waaruit blijkt dat het aantal unieke actieve portemonnees (UAW) is gestegen tot meer dan 1 miljoen. Deze groei is geholpen door de toenemende integratie van financiële tools die het voor gebruikers mogelijk maken om geld te verdienen tijdens het spelen.

Als gevolg hiervan zijn de meeste GameFi-tokens sinds hun lancering sterk gestegen. Decentraland (MANA/USD) is met meer dan 4.500% gestegen vanaf het dieptepunt ooit, terwijl Axie Infinity’s (AXS/USD) met zo’n 4.000% is gestegen vanaf het dieptepunt in 2021. Blockchain-gamingtokens hebben ook beter gepresteerd dan andere populaire cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum.

Het succes van de Metacade presale

Het succes van GameFi-tokens verklaart waarom Metacade aanzienlijk succes heeft geboekt tijdens de presale van het token. Uit gegevens die op de website zijn gepubliceerd, blijkt dat de ontwikkelaars $14,2 miljoen hebben opgehaald na de presale, door de verkoop van meer dan een miljard tokens.

87,2% van alle tokens is verkocht en de MCADE-prijs is voortdurend gestegen vanwege de stijgende vraag. Naarmate het aftellen naar de laatste dag van de token presale nadert, kan de prijs blijven stijgen.

Volgens de whitepaper van Metacade zal de volgende fase na de lopende tokenverkoop het token vermelden op belangrijke platforms zoals Coinbase en CoinGecko. Er zal ook worden gewerkt aan de notering van de tokens op belangrijke gecentraliseerde uitwisselingen zoals Binance en OKX en vervolgens zal er begonnen worden met het bouwen van het Metacade-platform.

Metacade prijsvoorspelling

Een veel voorkomende vraag onder lezers is of de Metacade-prijs zal stijgen of dalen na de notering van het token. Net als andere digitale valuta’s is het moeilijk te voorspellen of Metacade een succesvol platform zal worden. Het is dus niet te voorspellen of MCADE een goede investering zal zijn, maar als het bij jouw portefeuille past kun je hier deelnemen aan de presale.

In de afgelopen jaren hebben we de wendingen in de prestaties van digitale valuta’s gezien. Sterker nog, de industrie probeert een van de langste crypto-winters ooit achter zich te laten.

De toekomstige prijsactie van MCADE zal afhangen van een aantal factoren. De belangrijkste katalysator voor het token is de ontwikkeling van het platform en de populariteit ervan onder gebruikers. MCADE-prestaties zullen ook afhangen van de bredere prestaties van andere cryptocurrencies. In het verleden hebben we een nauwe correlatie gezien tussen digitale valuta’s.

De whitepaper van Metacade en het succes van de tokenverkoop tonen aan dat er inderdaad veel vraag is naar het token. Zoals eerder vermeld, is er al meer dan $14 miljoen opgehaald, terwijl de prijs van het token in de vorige fase is gestegen van $0,0185 naar $0,02.

Er zijn andere factoren die de prijs van Metacade in de toekomst zullen beïnvloeden. Zo zal het monetaire beleid van de Federal Reserve een impact hebben op de prijs. Zoals we in 2022 zagen, daalden de prijzen van crypto in de meeste gevallen toen de Federal Reserve de rente met 400 basispunten verhoogde.

Wat is de toekomst van Metacade?

De laatste tokenverkoop van Metacade zal in de komende dagen worden afgerond. Dit zal worden gevolgd door de ontwikkelingsfase van het spelplatform en het vermelden ervan in belangrijke uitwisselingen zoals Binance en OKX. In het tweede kwartaal zullen de ontwikkelaars het platform van Metacade lanceren, samenwerkingsverbanden aangaan met gevestigde projecten en de gecentraliseerde beursvermeldingen uitbreiden. Ook merkt de whitepaper op dat de ontwikkelaars het DAO-basismodel voor de gemeenschap zullen lanceren.

Als platform zal de toekomst van Metacade afhangen van het aantal actieve gebruikers op het platform en de evolutie van zijn DAO.