Als je bent begonnen met beleggen aan de top van de aandelenmarkt, is je investering slechts 3% gedaald door de dollarkosten

Mensen vragen me voortdurend om beleggingsadvies. Welke aandelen moet je kopen? Is het een goed moment om te kopen? Mijn antwoord is altijd hetzelfde: hoe moet ik het verdomme weten? En ironisch genoeg ligt daarin het antwoord.

Omdat ik een wiskundige achtergrond heb, ben ik me terdege bewust van de kracht van getallen. En de cijfers laten twee dingen zien: de meeste aandelenbeleggers zijn slecht. En met slecht bedoel ik dat ze slechter presteren dan de benchmark: de aandelenmarkt in het algemeen, waarvoor ik voor dit stuk de S&P 500 als proxy zal gebruiken.

En juist dat feit vormt de basis van mijn hele beleggingsportefeuille – dat ik niets weet. Als het voor iedereen zo moeilijk is, wat zou er dan anders zijn voor mij? Bovendien zeggen de cijfers dat het ook jouw proefschrift zou moeten beheersen. Maar ik zal het uitleggen.

Passief beheer verslaat actief beheer

Ik heb afgelopen september de drie belangrijkste statistieken over beleggen in dit artikel uitgelegd, maar samenvattend zijn dat:

De meeste actieve beleggers slagen er niet in de markt te verslaan De S&P 500 heeft een voor inflatie gecorrigeerd historisch rendement van gemiddeld 8,5% De markt is extreem volatiel

Dat stuk gaat meer in op de details, maar het komt erop neer dat voor de meeste beleggers (niet alle – ik heb het hier over particuliere beleggers) alles behalve alleen maar een vast bedrag elke maand in indexfondsen storten, u op de lange termijn geld zal kosten.

Op een grappige manier bewijst 2022 dat meer dan enig ander. Het was een verzengend jaar voor de markt, het ergste sinds 2008 toen Rusland Oekraïne binnenviel, er overal ter wereld een inflatiecrisis uitbrak en de centrale banken de rente sneller verhoogden dan ooit tevoren.

Dit gecombineerd met verpletterende aandelenkoersen, waarbij de S&P 500 bijna 20% daalde. En zo werd de kortetermijnvolatiliteit van de aandelenmarkt opnieuw getoond, zoals de onderstaande grafiek laat zien, die het rendement van 2022 weergeeft tegen het rendement van de afgelopen 100 jaar.

De kracht van langetermijnbeleggen

Maar de kracht van langetermijnbeleggen is dat deze volatiliteit op korte termijn kan worden doorstaan. En punt twee hierboven – dat de aandelenmarkt gemiddeld 8,5% oplevert – betekent dat beleggers op de lange termijn zouden moeten profiteren.

Laten we, om dit aan te tonen, eens kijken naar het hypothetische geval van de slechtst mogelijke beursbelegger. Dat wil zeggen, de arme ziel die besloot om te beginnen met beleggen op het hoogtepunt van de aandelenmarkt, tot op de minuut nauwkeurig. Dat zou 29 december 2021 zijn wanneer de S&P 500 handelt op 4793.

Zelfs met dit komische niveau van slechte timing, zou de belegger slechts minimale bedragen verliezen, ervan uitgaande dat hij sindsdien op koers bleef en maandelijks belegde. Om precies te zijn, een maandelijkse investering van $100, beginnend op de piek van de aandelenmarkt en doorgaand gedurende de laatste 15 maanden van investeringspijn, zou betekenen dat een belegger momenteel een verlies van $48 zou hebben.

Vóór de laatste paar weken zouden ze zelfs geld hebben gewonnen, en zou hun portefeuille een sappige winst van $22, of 1,57% opleveren, voordat de wankeling van de banksector een terugval veroorzaakte.

Dus zelfs als beleggers de slechtst mogelijke beslissing hadden genomen bij het timen van de beurspiek tot de absolute dag, zouden ze nog steeds slechts minimale bedragen hebben verloren zolang ze vertrouwen hadden in de cijfers en de langetermijnmantra.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de aandelenmarkt vanaf hier 40% keldert. Het zou kunnen. Maar het kan ook stijgen – nogmaals, ik weet het niet en jij ook niet. Maar cijfers liegen niet, en met een positief gemiddeld rendement is de simpele realiteit dat het het beste is om gewoon te kopen en te wachten. Dat is eigenlijk alles wat er te zeggen valt.

Als we het voorbeeld verder bekijken, toont het onderstaande de huidige waarde van alle aankopen, uitgaande van maandelijkse investeringen van $100 sinds de piek op de aandelenmarkt.

Langzaam en gestaag wint de race

Dollar Cost Averaging is misschien niet de meest sexy hobby ter wereld, maar het levert zeker resultaten op voor de lange termijn. De kracht van de efficiënte markthypothese, de mooie term voor “de aandelenmarkt is willekeurig en niemand weet iets” is moeilijk te betwisten. Heel moeilijk zelfs.

Soms moet je je ego even opzij schuiven. Ik legde uit hoe ik dit afgelopen oktober probeerde te doen, toen ik schreef hoe pessimistisch ik was over de economie, en desondanks wedde ik tegen mijn eigen oordeel in door mijn grootste beursaankoop van het jaar te doen. Twijfel altijd aan jezelf, zoals het beroemde motiverende gezegde luidt.

Sindsdien is de aandelenmarkt gestegen voordat er winst is teruggegeven (ik sta momenteel een heerlijke 0,5% op die investering). Ik had het dus mis! Maar door de cijfers te vertrouwen boven mijn eigen vooringenomenheid en slecht beoordelingsvermogen, en sindsdien te blijven beleggen, is mijn portefeuille een beetje gestegen.

Maar dat doet er niet toe, aangezien het nog maar vijf maanden geleden was en de tijdshorizon van deze investering tientallen jaren is.

Nu zijn er natuurlijk andere verzachtende factoren. Misschien heb je geen langetermijnhorizon – misschien wil je volgend jaar een huis kopen, of over zes maanden met pensioen gaan, of een kind hebben om naar de universiteit te sturen. Volkomen geldige redenen, en elke belegger heeft zijn eigen financiële omstandigheden en risicotolerantie.

Beleggen in aandelen is niet voor iedereen weggelegd, aangezien je grote verliezen moet kunnen verdragen die periodiek optreden.

Maar als je bereid bent te investeren, een langetermijnhorizon hebt en dat gewoon niet graag doet omdat je bang bent dat de timing niet goed is, dan zegt de wiskunde vrij objectief dat dat een slechte logica is. Menselijke emotie is iets vreselijks, en daarom zullen ChatGPT-robots, als we geluk hebben, de wereld overnemen en zullen we binnenkort allemaal overbodig zijn. Dat zal leuk zijn.

Dus stop gewoon je geld erin, sluit je ogen en hoop op het beste. Ik ben een idioot, maar dat is iedereen tenslotte.

Als je hier meer over wilt lezen, raad ik Nick Maggiulli’s uitstekende boek “Just Keep Buying” aan