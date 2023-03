Crypto experts over zorgen over regelgeving, Ripple-rechtszaak, stablecoin wetgeving

Aandelenonderzoeksbureau HC Wainwright & Co organiseerde een Key Opinion Leaders (KOL)-evenement om de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving die de nieuwscyclus over cryptocurrency de afgelopen weken domineerde, te onderzoeken. In het panel zaten Dapper Labs Chief Regulatory Officer Alex Levine en Co-Lead of Digital Assets bij Promontory Financial Group Ray Strecker.

De twee experts merkten op dat het gebrek aan duidelijkheid over de regelgeving in de VS het grootste risico vormt voor beleggers. Als gevolg hiervan is het voor cryptobedrijven moeilijker om te innoveren, nieuwe producten te bouwen en te lanceren in de VS.

In dit artikel lees je over enkele hoogtepunten van het evenement, zoals opgemerkt door HC Wainwright-analist Mike Colonnese in een notitie voor klanten.

Het ideale regelgevingskader

In een ideale wereld zouden digitale activa in de loop van de tijd opnieuw moeten worden gecategoriseerd. Wanneer een nieuw project bijvoorbeeld de fondsenwervingsfase ingaat, kan het als een zekerheid worden beschouwd en onder de bevoegdheid van de Securities and Exchange Commission vallen.

Als het token vervolgens wordt gebruikt om gaskosten voor een dienst te betalen, kan het worden beschouwd als een handelswaar en onderworpen zijn aan de CFTC-regels. Onder de juiste regelgeving vallen in de VS zal “groei en innovatie in de sector bevorderen,” schreef Colonnese.

Choke Point 2.0?

Zijn we getuige van Operatie Choke Point 2.0? Volgens de experts stond Signature Bank “niet op het punt failliet te gaan” maar werd het toch gesloten door toezichthouders. In combinatie met het verlies van Silvergate’s Exchange Network en Signature’s Signet, hebben real-time betalingsnetwerken die 24/7 schikkingen ondersteunen, voor uitdagingen gestaan.

Maar de experts merken op dat durfkapitaalbedrijven met blootstelling aan cryptoprojecten “hun slagkracht hebben gebruikt” om banken ertoe aan te zetten om met hun portefeuillebedrijven samen te werken. Andere regionale en grotere banken zijn tussengekomen om bankdiensten te verlenen aan verschillende crypto-native bedrijven.

Ripple-rechtszaak

Ondertussen beschouwen de SEC en zijn voorzitter Gary Gensler bijna elk crypto-activum behalve Bitcoin als een beveiliging, voegde de analist eraan toe:

De experts van het gesprek voerden aan dat het niet redelijk is om te geloven dat alles in de ruimte voor digitale activa een beveiliging is en ook niet als alles mag worden behandeld. De uitkomst van de lopende Ripple-zaak, en of XRP wordt beschouwd als een beveiliging, kan aanzienlijke implicaties hebben voor hoe soortgelijke tokens in de toekomst worden bekeken en geclassificeerd.

Stablecoin-wetgeving zal worden aangenomen

Van de vele wetsvoorstellen die door het Amerikaanse Congres zijn aangenomen, is de stablecoin-wetgeving “de meest waarschijnlijke om aangenomen te worden,” aldus de analist. Het meest opvallende is dat de ontkoppeling van USDC veel druk uitoefent op wetgevers om actie te ondernemen.

De experts merken op dat 100% asset backing voor stablecoins deel zou kunnen uitmaken van de regels, terwijl er geen ondersteuning is voor algoritmische stablecoins. De analist schrijft: