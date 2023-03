Yuga Labs brengt een 2D P2E-game uit terwijl de presale van Metacade het einde nadert

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Yuga Labs, het moederbedrijf van de Bored Ape Yacht Club (BAYC), heeft Legends of the Mara uitgebracht, een op collecties gebaseerde 2D-strategie P2E-game, nu de laatste fase van de nieuwe Web3-communityhub Metacade-presale bijna ten einde loopt.

Met de nieuwe Yuga Labs 2D-strategiegame kunnen Otherdeed NFT-houders en spelers gratis Vessels claimen en hun potentieel ontdekken. De Legends Of Mara-game gaat verder waar de Trip by Otherside Meta-game was gebleven en stelt spelers in staat om meer te weten te komen over Kodas, hun oorsprong en hun primaire relatie met Otherside.

De nieuwe 2D-strategie P2E-game draagt bij aan het aantal play-to-earn (P2E)-games dat het Metacade-platform onder één dak wil samenbrengen om GameFi-spelers een betere ervaring te bieden tijdens hun Web3-reis.

Wat is Metacade en waarom is een extra P2E-game een goede zaak?

Metacade wil de ultieme Web3-communityhub worden waar gamers en blockchain-enthousiastelingen kunnen communiceren en samenwerken. Het project creëert een leuke en dynamische virtuele ontmoetingsplaats voor gelijkgestemde mensen om te genieten van alles wat met GameFi te maken heeft en alles te ervaren wat de Web3-cultuur te bieden heeft.

De community-hub zal zich richten op de meest urgente verhalen en trending ontwikkelingen in het blockchain-gaming-ecosysteem, waaronder nieuw uitgebrachte P2E-games zoals de Legends Of Mara-game van Yuga Labs. Metacade zal de Web3-markt verbazen door een one-stop-platform te bouwen voor Metaverse-enthousiastelingen om te netwerken en hun carrière op te bouwen in de high-potential P2E-wereld.

Metacade-leden en houders van het native token $MCADE, waarvan de laatste fase van de presale voor 90% is uitverkocht op het moment van schrijven, zullen kunnen profiteren van advertentie-inkomsten, toernooien/evenementen/prijstrekkingen, vacatures, pay-to-play arcade , gametesten en gamefi Launchpad.

Wat gebeurt er na afloop van de Metacade presale?

Volgens de Metacade-whitepaper staan er naast de huidige presale verschillende evenementen gepland voor Q1, 2023. Een daarvan is de eerste ontwikkeling van Metacade, die al aan de gang is en zich in een zeer vergevorderd stadium bevindt.

Anderen noteren op CoinMarketCap en Coingecko, de meest gerefereerde prijsvolgwebsites voor crypto-activa ter wereld, en op drie tot vijf cryptocurrency-uitwisselingen. Volgens de informatie op de officiële website van Metacade is het de bedoeling dat het MCADE-token wordt vermeld op Uniswap, MEXC Global en BitMart crypto-uitwisselingen zodra de voorverkoop is afgesloten op 31 maart 2023.

Het einde van het eerste kwartaal van 2023 nadert met rasse schreden en de ogen zijn nu gericht op de gebeurtenissen die gepland staan voor het tweede kwartaal van 2023. Dit betekent dat investeerders die willen investeren in Metacade snel moeten handelen. Als je meer wilt weten over de voorverkoop kun je terecht op de website van Metacade.

En aangezien maart het einde van het eerste kwartaal markeert en de presale van Metacade naar verwachting eind maart zal eindigen, zal de notering van MCADE op de belangrijkste crypto-uitwisselingen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 beginnen, naast de andere evenementen die voor het kwartaal zijn gepland.

Aankomende Web3-games maken van MCADE een goede investering

Welnu, de cryptocurrency-markt is een vrij volatiele markt met veel risico’s en de beslissing om in een project te investeren vereist dat een belegger enige due diligence doet om vast te stellen of het project legitiem is en dat het de vooruitzichten heeft om te groeien.

Dat gezegd hebbende, is Metacade van plan om zoveel mogelijk P2E-games op zijn platform te brengen om het leven van gamers en ontwikkelaars gemakkelijker te maken. Het project is goedgekeurd door het toonaangevende blockchain-auditbureau Certik, wat betekent dat het transparant is, wat een sterk verkoopargument is, vooral nu de crypto-ruimte getuige is geweest van veel zwendelprojecten.

Bovendien heeft het project veel aandacht gekregen van de cryptogemeenschap, gezien de snelheid waarmee de voorverkoop is uitverkocht, wat betekent dat investeerders vertrouwen hebben in het project en geloven dat het een levensvatbaar project is. Naast het gebruik van het MCADE-token om toegang te krijgen tot verschillende voordelen binnen het Metacade-ecosysteem en het te verhandelen op grote beurzen zodra het is genoteerd, zullen MCADE-houders ook de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het Metadace-besluitvormingsproces via de Metacade DAO die gepland staat om live te gaan in de 1e kwartaal 2023.

Ten slotte is de prijs van het MCADE-token gestaag gestegen tijdens de presale en er wordt verwacht dat deze een enorme sprong zal maken zodra het op cryptocurrency-uitwisselingen wordt genoteerd. Tot nu toe is het token gestegen van $0,008 in de bèta-presale fase tot $0,02 in de huidige laatste fase van de presale.