AltSignal presale voor 53% uitverkocht nu investeerders oog hebben voor AI-gerelateerde investeringsmogelijkheden

Wil je investeren in een nieuw cryptoproject? De token presale van AltSignals is voor 53% uitverkocht, waarbij de belangstelling voor het leidende handelssignalenproject groeit naarmate de lancering van zijn nieuwe door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven algoritme nadert.

En met experts die voorspellen dat de cryptomarkt aan de vooravond staat van een nieuwe bullish cyclus, lijkt de AltSignal-voorverkoop een van die “niet te missen” investeringskansen te zijn.

De AltSignals presale, waar je hier aan kunt deelnemen, biedt zo’n opening.

Waarom is AltSignals in potentie de beste AI-gerelateerde investeringsmogelijkheid?

2023 was grotendeels positief voor cryptocurrencies in termen van marktprestaties, waarbij handelaren profiteerden van meerdere kansen toen de prijzen stegen naar nieuwe jaar-tot-datum hoogtepunten. Traders die de beste handelsalgoritmen zoals AltSignals gebruiken, hebben ook geprofiteerd van zeer nauwkeurige marktvoorspellingen tijdens de verwachte pullbacks.

Nu zijn er bullish voorspellingen voor de cryptomarkt, met experts die wijzen op de veerkracht van de industrie te midden van een nieuwe golf van regelgevend optreden als een indicator van een mogelijke prijsexplosie in de komende maanden. De historische marktcyclus suggereert ook dat Bitcoin en andere crypto-activa binnen één of twee jaar nieuwe recordhoogtes kunnen bereiken.

Gezien deze vooruitzichten, zouden investeerders die graag het volgende investeringspareltje willen binnenhalen, misschien willen kijken naar projecten binnen de hete AI-ruimte. Terwijl Big Tech-hotshots het beste van AI willen benutten voor het grotere goed, is AltSignals een project dat naar voren komt als een opvallende verschijning voor de handelssector.

Wat is AltSignals en wat biedt het?

AltSignals is een toonaangevende aanbieder van handelssignalen, met een enorme gemeenschap die is uitgegroeid tot meer dan 50.000 handelaren. Het project is geschikt voor alle soorten handelaren en geeft de beste handelssignalen van hoge kwaliteit voor cryptocurrency, Forex, aandelen en CFD’s via geavanceerde technologie.

Handelaren hebben AltSignals hoog gewaardeerd, waarbij de groeiende nauwkeurigheid van het platform zal worden versterkt door de introductie van AI, machine learning en door natuurlijke taalverwerking aangedreven capaciteit.

Hoe werkt de AI-laag van AltSignals?

Hoe ActualizeAI werkt en wat het belooft te bieden valt af te leiden uit het huidige product van AltSignal. Zoals opgemerkt, heeft AltSignals kunstmatige intelligentie, machine learning en natuurlijke taalverwerking geïntegreerd in het reeds werkende product.

ActualizeAI zal hierin een revolutie teweegbrengen, enorm trots op het handelsalgoritme. Modeltraining zal de nauwkeurigheid vergroten, zoals momenteel mogelijk is met de AltSignals Algo-laag, waarbij de AI-laag handelaren een voorsprong geeft als het gaat om het vastleggen van marktgegevens en patronen.

Details op de AltSignals-website laten zien dat de AltAlgo-indicator werd verhandeld met een slagingspercentage van 83% voor Bitcoin toen deze werd geopend, en een slagingspercentage van 70% voor Ethereum. Met een winstpercentage van 64% voor alle signalen, wordt een stijging naar hoogtepunten van 90% of hoger verwacht wanneer de ActualizeAI in de tweede helft van 2023 wordt gelanceerd. Naarmate meer handelaren geïnformeerde transacties uitvoeren, biedt voorspellende modellering gebruikers toegang tot een volledig geautomatiseerde, 24 /7 handelsmogelijkheden.

Het ActualizeAI-ecosysteem wordt aangedreven door het ASI-token. Handelaren hebben het token nodig om de AI-laag te ontgrendelen. Door ASI vast te houden, worden ook kortingen en bètatoegang tot toekomstige functies ontgrendeld, terwijl tokenhouders tevens de kans krijgen om beloningen te verdienen wanneer ze bijdragen aan de ontwikkeling van het project.

De mogelijkheid om ASI te verdienen zal ook beschikbaar zijn via backtesting, met een kans om elke week meer tokens te verzamelen. Beleggers kunnen de ASI vasthouden of verkopen voor snelle winsten.

Is dit een goed moment om te investeren in AltSignals?

Je kunt nooit met zekerheid zeggen of dit of dat het perfecte moment is om te investeren. Een belegger kan echter kansen pakken door te kijken naar de risico/opbrengstverhouding wanneer hij een deel van zijn geld aan de investering toewijst.

Zoals hierboven vermeld, zijn marktexperts grotendeels optimistisch over crypto en aanverwante activa, vooral tegen het einde van het jaar. De meeste analisten zijn positief over een nieuwe bullish cyclus in 2024-2025. Temidden hiervan is het AI-verhaal, een van de populairste onderwerpen van dit moment.

Een samenvattend vooruitzicht voor AltSignals zou in dit geval dus zijn dat de ASI-presale een geweldige kans biedt. Opmerkelijk is het feit dat beleggers ASI-tokens kunnen kopen tegen prijzen die waarschijnlijk niet meer worden gezien. ASI-tokens worden verkocht voor $0,012, maar de presale eindigt met de prijs van ASI op $0,02274.

Dit betekent dat een investeerder die in de huidige fase deelneemt aan de presale, een rendement van 89% op zijn investering zal zien.

Zal ASI een waarde van $1 bereiken in 2024?

De ROI zodra het nieuwe ActualizeAI-algoritme live gaat en ASI-tokens beginnen te handelen op secundaire markten, kan 5x, 10x of zelfs meer zijn. Beleggers zullen weten dat elke investering risico’s met zich meebrengt en dat het rendement misschien niet zo groot is als verwacht. Het is echter ook mogelijk dat een kans als deze waarbij ASI beschikbaar is tegen de huidige prijzen, nooit meer beschikbaar zal zijn.

Laag kopen lijkt een aantrekkelijke deal, vooral voor een project met een geweldige gemeenschap eromheen en een baanbrekend product in het verschiet. Als je een vroege vogel wilt zijn in dit opwindende project, doe dan hier mee aan de ASI-presale.