Metacade (MCADE): Beloning weegt zwaarder dan risico’s in de laatste uren van de presale

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De cryptocurrency-industrie doet het goed in 2023, ook al blijven toezichthouders hun schroeven aandraaien. Bitcoin (BTC/USD), de grootste cryptocurrency ter wereld, steeg deze week naar het hoogste punt in meerdere maanden. De totale marktkapitalisatie van de sector steeg tot meer dan $1,2 biljoen.

Nog een belangrijk item in het cryptocurrency-nieuws was Metacade (MCADE), een aankomend GameFi-project, dat in de laatste fase van de presale meer dan $16 miljoen heeft opgehaald. De ontwikkelaars hebben meer dan 1,12 miljard tokens verkocht en momenteel zijn er nog maar 33 miljoen over. Investeerders strijden tegen de klok met de presale die vrijdag om 23:59 Pacific Time eindigt.

Je kunt hier nog meedoen aan de presale.

De groei van de GameFi-industrie

Gaming en de metaverse zijn twee van de grootste use-cases voor de blockchain- en Web3-industrie. Deze games maken het voor gebruikers mogelijk om geld te verdienen terwijl ze spelen en bijdragen aan ontwikkeling.

Recente studies tonen aan dat de Total Addressable Market (TAM) enorm is en naar verwachting de komende jaren zal blijven groeien. Een studie schatte dat de GameFi-industrie in 2021 werd gewaardeerd op $9 miljard en dat deze in 2028 zal groeien tot meer dan $28 miljard.

Een ander rapport schatte dat de industrie zal blijven groeien en tegen 2028 $2,8 miljard zal bereiken. Andere rapporten hebben aangetoond dat gaming en de metaverse enkele van de snelstgroeiende sectoren in de blockchain-industrie zijn.

Om een beeld te schetsen. Traditionele gamified platforms zoals Decentraland en Axie Infinity hebben allemaal een moeilijke periode doorgemaakt. Na een sterke groei in de beginperiode, zagen deze platforms hun groei de afgelopen jaren teruglopen. Decentraland heeft het aantal dagelijkse actieve gebruikers zien dalen tot minder dan 10.000 ondanks de waardering van een miljard dollar.

Daarom zal de toekomst van de GameFi-industrie afhangen van de nieuwe platforms die lessen uit de originele producten zullen bevatten. Dit gebeurt in alle branches. Tesla was bijvoorbeeld niet de eerste elektrische auto terwijl Google niet de eerste zoekmachine was. Industrieën worden met de tijd beter.

Hoe Metacade de industrie zal veranderen

Metacade is een van de volgende generatie spelers in de game-industrie. Volgens de whitepaper is Metacade een speel-om-te- verdienen arcadespel dat vanaf het begin zal worden opgebouwd met spelers in gedachten. Verder kunnen gamers hun medegamers ontmoeten, interesses en ideeën delen en deze in het spel laten implementeren.

Andere functies zijn de mogelijkheid om trending games en leaderboards te zien en beoordelingen te publiceren. Het belangrijkste is dat gebruikers beloningen kunnen verdienen met gamen met behulp van het MCADE-token, dat ze kunnen inwisselen voor geld.

Het MCADE-token heeft andere hulpprogramma’s in het ecosysteem, waaronder onder andere advertentie-inkomsten, vacatures, gametests en deelname aan toernooien.

Is Metacade een goede investering?

Metacade heeft het de afgelopen maanden goed gedaan in de presale fase. De ontwikkelaars slaagden erin om meer dan $16 miljoen op te halen bij gebruikers van over de hele wereld. In de laatste fase is de prijs van het token gestegen tot $0,02, wat hoger is dan de beginperiode.

Het is nog te vroeg om te zeggen of Metacade een leuk ecosysteem voor spelers zal zijn en of het MCADE-token het op de lange termijn goed zal doen. Maar verschillende katalysatoren maken het voor nu een goede investering. Ten eerste is de prijs nog steeds erg laag tijdens de presale periode, met één MCADE geprijsd op $0,02. Historisch gezien hebben tokens de neiging om sterk te stijgen na de airdrop. We zagen dit na de airdrop van Arbitrum vorige week. Dit betekent dat beleggers die blootstelling aan Metacade willen maar nu niet handelen, het risico lopen om tegen een hogere prijs te kopen.

Ten tweede zal de MCADE-prijs waarschijnlijk stijgen wanneer de ontwikkelaars het naar beurzen zoals Binance, Huobi en OKX gaan pushen. Met nog maar een paar uur om te profiteren van de voorverkoopronde, moeten investeerders snel handelen als ze tegen een lagere prijs blootstelling willen krijgen aan Metacade.

Het grootste risico voor Metacade is waar het token na de airdrop naar nul gaat. Het token kan echter ook stijgen, waardoor het een goede investering wordt. We hebben dit keer op keer gezien, met tokens zoals ARB, Internet Computer en Polkadot die miljarden dollars waard zijn.