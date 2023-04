Waarom doet de FTSE 100-index het zo goed, terwijl de Britse economie wankelt door een recessie?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

2022 was een hels jaar voor degenen die investeren in aandelen.

Risicovolle activa beleefden hun slechtste jaar sinds de grote financiële crash van 2008, toen de inflatie agressief opliep en centrale banken dwong tot de snelste cyclus van renteverhogingen in de recente geschiedenis.

En hoewel 2023 enige rust heeft gebracht, nu de markt de verwachting ontwikkelt dat de rentetarieven misschien sneller zullen dalen dan anders verwacht, likken beleggers nog steeds hun wonden, zo groot was de terugval vorig jaar.

Maar niet alles was negatief. Er zijn schuilplaatsen voor investeerders te midden van de waanzin. Een daarvan is de FTSE 100-index.

De Britse index bevindt zich op minder dan 4,6% van zijn hoogste punt ooit, dat hij in februari van dit jaar bereikte.

De presentatie van zijn prestaties voor 2022 ten opzichte van een selectie van andere aandelenindexen benadrukt de omvang van zijn outperformance.

Het was de enige index die een positief rendement genereerde voor beleggers, aangezien vrijwel elke andere grote aandelenindex massaal terugschroefde, zowel met betrekking tot het strakke monetaire beleid als de Russische oorlog in Oekraïne, evenals de aanhoudende COVID-effecten (vooral in China ).

Waarom bereikte de FTSE een recordhoogte?

Nou, het kan zeker niet aan de prestaties van de Britse economie liggen. In februari voorspelde het IMF dat het VK de enige geavanceerde economie zou zijn die in 2023 zou krimpen.

Het land heeft het economisch zwaar gehad na de Brexit. Ik schreef afgelopen oktober een uitgebreid artikel over de toestand van de natie, maar het was een zeer moeilijke tijd voor het VK.

Misschien kan 2022 worden samengevat door de rampzalige 49-daagse regering van premier Lizz Truss, die gedwongen werd te vertrekken nadat ze het land bijna bankroet had gemaakt door middel van een noodlottige begroting. De Bank of England kwam uiteindelijk tussenbeide als laatste redmiddel om een regelrechte pensioencrisis te stoppen.

En dus had het VK drie premiers en twee monarchen in zeven weken tijd, terwijl het worstelde met een enorme crisis in de kosten van levensonderhoud – zelfs vandaag de dag blijft de inflatie op 10,4%, een stijging van 30 basispunten ten opzichte van vorige maand.

Kortom, nee, de Britse economie doet het zeker niet goed.

Energiecrisis en grondstoffenprijzen voeden de winst van de FTSE 100

Terwijl de energiecrisis grote problemen veroorzaakte voor de economie in het algemeen, dreef de gunstige stijging van de olie- en energieprijzen de aandeelhoudersprijzen naar het noorden, wat ten goede kwam aan het forse rendement van de FTSE 100.

Oliemaatschappijen zoals BP en Shell rapporteerden enorme winsten. Ondanks de sombere achtergrond achter de stijgende olieprijzen, waren de zakken van investeerders gevuld als nooit tevoren.

De index kreeg ook een boost door grondstoffen, die sterk in prijs zijn gestegen als gevolg van aanbodbeperkingen en de overgang van China van harde lockdowns door COVID naar volledige heropening.

Nu de winsten als gevolg van deze factoren als paddenstoelen uit de grond schieten, zijn de aandelenkoersen enorm gestegen, ook al lijkt dat contra-intuïtief in vergelijking met de trage Britse economie.

Ook op de FTSE 100 ontbreken techbedrijven. Het kan bijna worden gezien als de boomer van de indexen, met minder Silicon Valley-types en meer ouderwetse bedrijven zoals olie, mijnbouw, tabak en banken.

En vorig jaar was er geen slechtere sector dan technologie, omdat het gebied extra gevoelig is voor stijgende rentetarieven.

Zwak pond en multinationale winsten

Dan is er nog de vraag waar de winst vandaan komt. Ongeveer 75% van de omzet van FTSE 100-bedrijven is afkomstig uit het buitenland.

Dit betekent niet alleen dat de vooruitzichten van bedrijven minder gebonden zijn aan het lot van het VK, maar ze kregen ook een enorme zegen doordat het pond zo sterk in waarde daalde ten opzichte van de euro (USD/GBP).

Hoewel het sinds oktober enigszins is hersteld, werd het pond voor het grootste deel van 2022 verpletterd door zijn Amerikaanse tegenhanger.

Om af te ronden, de samenstelling van de FTSE 100 is vrij uniek omdat hij gevoeliger is voor grondstoffenprijzen en inkomsten uit het buitenland, wat betekent dat 2022 er een perfecte storm voor was toen de grondstoffenprijzen omhoog gingen en het pond in waarde daalde.

De beste manier om dit aan te geven, is door de prestaties van de FTSE 100 te vergelijken met de FTSE 250, de andere Britse index, maar samengesteld uit de top 250 bedrijven op basis van marktkapitalisatie in plaats van de top 100 bedrijven.

Het prestatieverschil tussen de twee indexen was het grootste sinds de jaren 80, waarbij de FTSE 250 gevoeliger was voor het Britse bedrijf en met 19,7% daalde in vergelijking met de winst van 4,7% van de FTSE 100.

Het was de eerste keer sinds 2018 dat de FTSE 100 beter presteerde dan de FTSE 250.