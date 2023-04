DOGE-futures-liquidaties bereiken $32,90 miljoen: wat betekent dit voor AltSignals?

Milko is een financiële analist die de cryptomarkten behandelt. Hij begon zijn carrière met het handelen in fiatvaluta’s voordat… lees meer

De cryptocurrency-ruimte heeft veel hype gezien rond de oudste meme-munt, Dogecoin (DOGE).

De Dogecoin-cryptocurrency heeft de Shiba Inu-hond als mascotte en op 3 april, wanneer iemand vanuit Europa of de Verenigde Staten op Twitter inlogde, zouden ze de mascotte zien in plaats van de traditionele blauwe vogel. Zoals gerapporteerd door Invezz, was dit de belangrijkste katalysator die resulteerde in een enorme piek in prijs en interesse van de gemeenschap.

Twitter toont logo van een Shiba Inu hond in plaats van het standaard logo

Op maandag 3 april 2023 veranderde Twitter het logo van een blauwe vogel op de startpagina en het laadscherm van de website in een afbeelding van de Shiba Inu-hond.

Hierdoor gingen velen het beeld associëren met de Dogecoin (DOGE) cryptocurrency, waarna de markt een enorme verandering doormaakte.

Met name de Futures die de populaire Dogecoin (DOGE) cryptocurrency volgen, werden binnen 24 uur na deze wijziging voor $32,90 miljoen geliquideerd, een beweging die niet vaak wordt gezien op basis van gegevens van Coinglass.

De longs, bets on, shorts en best against werden bijna evenveel beïnvloed. Van hen hadden longs $14,41 miljoen aan liquidatie, terwijl shorts $18,49 miljoen hadden.

Het aantal nog niet afgewikkelde termijncontracten steeg tot $580 miljoen.

Experts beweren dat het de crypto-futures kan beïnvloeden

De meeste van deze liquidaties waren een direct gevolg van de verandering van het logo van het socialemediaplatform Twitter.

Elon Musk, Chief Executive Officer van Twitter, reageerde in talloze tweets op deze stap en merkte op dat het een late grap van 1 april was.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze stap beperkt is tot gebruikers die zich geografisch in Europa of de Verenigde Staten bevinden, aangezien Twitter-gebruikers in andere regio’s nog steeds een blauw vogellogo zien.

Dit evenement toonde echter de aantrekkingskracht en het algehele nut van de handel in futures, waar AltSignals veel waarde kunnen bieden.

AltSignals kan een hoger niveau van utility zien

AltSignals is een project dat nieuwe kansen biedt voor veel handelaren op wereldschaal door tal van technologieën te introduceren, waaronder machine learning (ML), kunstmatige intelligentie (AI), natuurlijke taalverwerking (NLP) en geavanceerde sentimentanalyse om hen een extra niveau te geven van utility. Het loopt ook voorop in AI-aangedreven algoritmen.

Enkele van de belangrijkste functies achter AltSignals zijn onder meer een volledig geautomatiseerde handelsmogelijkheid die 24/7 werkt en gebruikers een hoge mate van nauwkeurigheid biedt en hen in staat stelt hun risico’s te beheren.

Er is ook geavanceerde sentimentanalyse. Dit betekent dat gebruikers handelssignalen en analyses kunnen krijgen voor Binance Futures, Forex en Tradingview Algos.

ASI is de native cryptocurrency achter het platform, vervult de verantwoordelijkheid om de lidmaatschapsvaluta voor het ecosysteem te zijn en kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot tal van AI-gerelateerde services op het hele platform.

Bovendien kunnen gebruikers, door ASI gewoon als een token in hun cryptocurrency-portemonnee te houden, ook vroegtijdig toegang krijgen tot ActualizeAI.

ActualizeAI is een in eigen huis ontwikkelde tool die AI gebruikt om patronen in de marktgegevens te helpen vinden en voorspellingen te doen, waardoor handelaren toekomstige transacties kunnen doen met zoveel mogelijk informatie.

Dit betekent dat ActualizeAi meer te weten kan komen over de algemene sentimentanalyse voor een reeks digitale activa, forex, futures en traditionele effecten en deze informatie kan gebruiken om de meest nauwkeurige marktvoorspellingen te doen, waardoor handelaren zo goed mogelijk kunnen profiteren van hun toekomstige investeringen.

Het project is oorspronkelijk opgericht in 2017 en ontwikkeld binnen een winstgevende onderneming met een betrokken community die reageert op de signalen en deze bespreekt.

ASI vertegenwoordigt een solide investeringsmogelijkheid

Het is duidelijk dat de blockchain-ruimte een hoog niveau van bruikbaarheid heeft gekend. De meest recente gebeurtenis van Dogecoin-futuresliquidaties die $ 32,90 miljoen bereikten, is een indicatie dat er een grote markt is en dat liefhebbers van cryptocurrency een blijvertje zullen zijn, zelfs ondanks een bearish begin van het jaar.

Wat betreft het ASI-token, het native token achter AltSignals, is het aan elke individuele belegger om zijn algemene doelen en verwachtingen te analyseren en te weten waar hij aan begint voordat hij investeert.

Het token zal niet alleen de AI-mogelijkheden van het revolutionaire AltSignals-algoritme versterken, maar heeft ook de mogelijkheid om een reeks tools en inzichten te ontwikkelen, die allemaal natuurlijke taalverwerking (NLP) en sentiment analyse implementeren.

Er moet met tal van factoren rekening worden gehouden. Dit omvat hoeveel investeerders geloven in de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI) en tools die deze gebruiken, tot hoeveel toekomstige handel in futures of andere markten kan plaatsvinden.

Met de toegenomen interesse in AI en de algehele aantrekkingskracht van cryptocurrency-handel vanwege de volatiliteit ervan, kunnen miljoenen handelaren wereldwijd profiteren van de juiste voorspellingen, waardoor de algehele aantrekkingskracht en het nut van AltSignals toenemen.

Naarmate meer handelaren en investeerders ASI beginnen te accumuleren, zal de utility en de waarde ervan toenemen. Elke investeerder en handelaar die geïnteresseerd is om vroeg in het project te stappen, kan hier meer te weten komen over de presale van AltSignals.

Al deze aspecten pleiten voor het ASI-token en maken het een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid voor iedereen die op het randje van blockchain-innovatie wil staan, en het geeft hen toegang tot een uniek AI-aangedreven ecosysteem dat talloze mogelijkheden en veel voordelen voor de early adopters kan bieden.