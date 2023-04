Metacade presale ten einde: voorbereiding op vermelding met veelbelovende voorspellingen voor web3-games

Gamingplatform Metacade (MCADE) heeft de presale voltooid en de weg vrijgemaakt voor de volgende mijlpaal: de notering op grote beurzen.

Om het in perspectief te plaatsen: de aanbieding voor het arcade-token begint deze week. Op 6 april zal het token naar verwachting beschikbaar zijn bij Uniswap. Voor de week die eindigt op 16 april wordt het token vermeld op Bitmart en vervolgens op MEXC voor de week die eindigt op 30 april. De verwachte notering komt te midden van een groeiende vraag naar gaming ondanks een langdurige cryptowinter.

Gaming sector groeide met 59% in 2022, met een enorm potentieel in het verschiet

Web3-games en metaverse-projecten genereerden $7,6 miljard in 2022, een stijging van 59% ten opzichte van 2021. Dat meldt het nieuwe marktrapport “Blockchain Gaming” dat schat dat de sector tegen 2030 zal groeien tot $70 miljard.

Het blockchain-gamingrapport belicht de belangrijkste triggers voor acceptatie van web3-games, zoals het grotere bereik, de blockchain-infrastructuur en een systeem van stimulansen. Transparante on-chain-transacties creëren ook een reputatie voor op blockchain gebaseerde games, waardoor de acceptatie wordt vergemakkelijkt.

In wezen onderstreept het groeipercentage in 2022 dat gaming een bearmarkt trotseerde om te groeien, waardoor het een van de waarschijnlijke sectoren is om de komende tien jaar grote geldstromen te ervaren. Maar wat hebben gamingprojecten zoals Metacade nodig om de kans van $70 miljard aan te boren?

Web3-gaming moet prioriteit geven aan kwaliteit – Experts

Hoewel de kans op web3-gaming enorm is en grotendeels onbenut blijft, geloven experts dat kwaliteit de sleutel zal zijn tot succesvolle projecten. Hier praten ze over het plezier en de duurzaamheid van de spellen.

Game-enthousiastelingen willen volgens experts leuke en vermakelijke games met in-game economie. Bijgevolg wijzen analisten op de groeiende focus op AAA-titels, die hypercasual games vervangen. Met hypercasual games bedoel ik die met eenvoudige gameplay-mechanica. In plaats daarvan zijn liefhebbers van web3-gaming grote gamers die op zoek zijn naar extra plezier en resultaten. Om deze reden projecteren analisten arcadespellen om de volgende generatie web3 blockchain-gaming te stimuleren.

Als we het voorbeeld van Metacade nemen, heeft het project de krantenkoppen gehaald omdat het een van de meest geavanceerde play-to-earn projecten is. Het biedt een opwindende bibliotheek met titels en gamefi-economie. Gamers verdienen gewoon om vermaakt te worden. De whitepaper van het project schetst beloningsmodellen zoals Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, deelname aan prijstrekkingen en staking, waardoor Metacade een uniek gaming platform wordt.

Evenzo is duurzaamheid een kenmerk van de spelplatforms van de toekomst. Experts zeggen dat de platforms die zullen floreren gericht zullen zijn op de gemeenschap, met spelers die eigendomsbelangen hebben. Metacade heeft de kenmerken van een duurzaam project. Op het platform kunnen web3-enthousiastelingen en gamers samenwerken en spannende relaties opbouwen. Het project ziet zelfs een DAO Governance-status in het tweede kwartaal van 2024.

Ook Metacade is duurzaam en het draait zonder de gebruikers te overbelasten. De verdienmodellen van advertenties, vacatures en de functie als startpunt voor andere projecten zorgen ervoor dat het platform zelfvoorzienend is.

De positie van Metacade in web3-gaming

Metacade komt op het juiste moment wanneer web3-gaming terrein wint. Dat betekent dat het het first-mover-voordeel geniet dat het wordt opgemerkt en vroeg wordt geadopteerd. Web3-gamingplatforms zoals Axie Infinity, The Sandbox en The Anders hebben successen behaald omdat ze vroege nieuwkomers waren.

Een nieuwkomer als Metacade zou vergelijkbare voordelen kunnen genieten, met extra voordelen voor gebruikers. Als zodanig kan het een kwestie van tijd zijn voordat MCADE zichzelf positioneert in de web3-gamingsector met zijn superieure in-game economie. Zoals we hebben gezien van de succesvolle presale, heeft MCADE nog maar net het oppervlak bekrast. Er is meer te verwachten zodra het grote beurzen bereikt.

Is Metacade een goede investeringsmogelijkheid?

Gaming-projecten zijn over het algemeen goede investeringen, gezien de verwachte vraag. Beleggers die op zoek zijn naar kwaliteitsprojecten met het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in gaming, moeten echter projecten kiezen met een duidelijke routekaart voor duurzaamheid. Dat zagen we al in 2022 toen projecten met niet-duurzame economische modellen crashten.

Metacade als project heeft een sterke basis, met een duidelijk stappenplan over hoe het team de doelen zal bereiken en de gemeenschap zal versterken. Dat zou de eerste indicatie moeten zijn dat dit een goede investeringsmogelijkheid zou kunnen zijn. Evenzo begint het native token, MCADE, pas later deze maand op beurzen. Het betekent dat de prijs van het token nog steeds laag is en in de buurt van de voorverkoopniveaus kan openen. Door het token vroeg te kopen, kunnen beleggers profiteren van waardestijging wanneer de prijs omhoog schiet.