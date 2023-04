Amerikaanse inflatiecijfers van vandaag: zit er nog opwaartse kracht in de S&P 500?

De S&P 500 handelde steeg nadat het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics vorige maand bevestigde dat de inflatie verder afkoelde.

Markttechnicus reageert op de CPI-afdruk

Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in maart met 5,0% tegenover de 5,1% die economen hadden voorspeld. In reactie op de gegevens zei Craig Johnson – Chief Market Technician bij Piper Sandler vandaag:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Op dit moment zitten we in de hopfase. We blijven denken dat de markt zou kunnen stijgen naar het niveau van 4.200 tot 4.300 op de S&P 500.

Tegen het einde van het jaar ziet hij zelfs de mogelijkheid dat de referentie-index het niveau van 4.625 bereikt, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 11% vanaf hier.

Voor de maand steeg de consumentenprijsindex in maart met 0,1%, tegenover een verwachte 0,2%.

De renteverhogingen van de Fed werken inderdaad

De kern-CPI (exclusief voeding en energie) werd dinsdag gerapporteerd met 5,6% hoger dan vorig jaar en met 0,4% maand-op-maand, beide in lijn met de verwachtingen.

Simpel gezegd, de gegevens van vandaag suggereren dat de inflatie nog steeds ruim boven de doelstelling van 2,0% ligt, maar de renteverhogingen van de Fed leiden in ieder geval tot een aanhoudende vertraging. Op CNBC’s ” Worldwide Exchange” voegde Johnson toe:

Het is van oudsher een bullish teken en de markt is 83% van de keren hoger met een jaarlijks rendement van 13,7% als u in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar niet onder de dieptepunten van december komt. Dat is precies wat er dit jaar is gebeurd.

De volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve staat gepland voor begin mei. Voor het jaar is de aandelenmarkt op het moment van schrijven met 8,0% gestegen.