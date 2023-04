JPY kopen of verkopen tijdens de benoeming van een nieuwe BOJ-gouverneur?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De valutamarkt was in 2023 niet bijzonder volatiel. Kijk je bijvoorbeeld naar de EUR/USD-wisselkoers, dan is die slechts een paar honderd pips hoger dan de niveaus aan het begin van het jaar. Hetzelfde geldt voor andere paren, waaronder de Japanse yenparen, die bekend staan om hun hogere volatiliteit.

Een van de redenen daarvoor is de transitie aan het roer van de Bank of Japan (BOJ). Een nieuwe gouverneur, Kazuo Ueda, is verantwoordelijk voor het monetaire beleid.

Voorafgaand aan zijn benoeming was er speculatie dat de BOJ een einde zou maken aan het soepele monetaire beleid. Het wijkt immers af van alle grote centrale banken door vast te houden aan haar programma voor het beheersen van de rentecurve, terwijl andere centrale banken hun beleid aanscherpen.

Maar in plaats van te signaleren wat speculanten geloofden, deed Ueda het tegenovergestelde. Hij herhaalde de 25 jaar durende uitdaging waarmee de BOJ te maken had om prijsstabiliteit te bereiken.

Ook zei hij dat negatieve tarieven blijvend zijn en prees hij het beleid van zijn voorganger. Haruhiko Kuroda leidde de BOJ jarenlang en koos voor het monetaire beleid waar geen enkele andere centrale bank eerder voor heeft gekozen.

Chronische spaaroverschotten zetten de yen onder druk

De yen kreeg onlangs een pak slaag toen het nieuwe hoofd van de centrale bank de negatieve rente wilde handhaven en een zwakkere munt wilde aanmoedigen. Dertig jaar vergelijkbaar beleid lijkt niets af te doen aan de vastberadenheid van de BOJ om prijsstabiliteit te bereiken.

Je blijft je afvragen waarom de BOJ zo extreem gaat in haar monetaire beleid. Het antwoord is chronisch oversparen.

De particuliere besparingen in Japan zijn uitzonderlijk hoog, met ongeveer 29% van het bbp van 2010 tot 2019. Het was dan ook een uitdaging om inflatieniveaus te bereiken die in overeenstemming zijn met prijsstabiliteit, aangezien het geld gewoon niet werd uitgegeven.

Tenzij en totdat dat verandert, zullen overtollige besparingen de Japanse yen onder druk zetten, omdat de BOJ zal optreden om de nadelige effecten van overtollige besparingen tegen te gaan. Dit betekent een zwakkere munt, dus de yen zal waarschijnlijk onder druk blijven staan ondanks de verandering van gouverneur.