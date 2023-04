Prijs ETH onder de $1.900 nu gegevens wijzen op een uitverkoop van $300 miljoen na Shanghai

Het grootste Ethereum-nieuws in 2023 is vlakbij, aangezien de cryptocurrency vandaag, 12 april 2023, de langverwachte Shanghai-upgrade verwelkomt.

Het is namelijk zo dat de markt niet zeker weet hoeveel impact het mogelijk maken van opnames van ingezette ETH zal hebben op de prijs van Ether. De nieuwste simulatie door on-chain analytics-bedrijf Glassnode wijst echter op een potentiële uitverkoop van maximaal $300 miljoen na de upgrade.

Het platform deelde de inzichten in een rapport dat dinsdag laat werd gepubliceerd toen het aftellen naar Shanghai minder dan 24 uur duurde.

Prijs van Ethereum en de Shanghai update: $300 miljoen aan verkoopdruk

Volgens Glassnode zal de verkoopdruk op Ethereum te wijten zijn aan het feit dat enorme hoeveelheden geaccumuleerde staking pool-beloningen worden uitbetaald.



“Na onderzoek van de verschillende staking pools en hun motivaties voor het verkopen van hun niet-uitgezette ETH, schatten we dat er in totaal 170.000 ETH bedoeld is om te worden verkocht na de Shanghai-upgrade.”

Alle ingezette ETH heeft een gemiddelde stortingsprijs van $2.136, wat de deposanten 13% aan niet-gerealiseerde verliezen oplevert, gemeten tegen de huidige spotprijs van Ethereum. De gerealiseerde prijs voor het volledige ETH-aanbod staat echter op $1.403, wat betekent dat er een niet-gerealiseerde winst is van 36% over het hele netwerk.

We kunnen zeker verkopen verwachten, en gegevens op de keten suggereren dat dit zal gebeuren.

Volgens Glassnode zal ongeveer 100.000 ETH, of ongeveer $190 miljoen, worden verkocht nadat de opnames beginnen. Slechts 70.000 ETH ter waarde van ongeveer $ 133 miljoen zal echter worden uitbetaald, voegde de onderzoekers eraan toe.

We voorspellen dat slechts 100.000 ETH ($190 miljoen) van de totale verzamelde beloningen zal worden opgenomen en verkocht. Bovendien verwachten we twee keer zoveel validators te zien vertrekken, maar er zal slechts een beperkt aantal inzetten per dag worden vrijgegeven. Wij geloven dat slechts een fractie van dat bedrag, ongeveer 70.000 ETH ($133 miljoen), daadwerkelijk liquide zal worden.

Prijs van Ethereum en de Shanghai update: expert over verwachte impact

Een schatting van het totale aantal ingezette ETH-validators zal zich waarschijnlijk onmiddellijk terugtrekken nadat Shanghai de waarde omvat die is opgebouwd voor 1.229 validators die de intentie hebben aangegeven om te vertrekken. Nog eens 214 doorgesneden validators zullen ook onvrijwillig vertrekken, on-chain datashows.

In dit geval zou 46.176 ETH ter waarde van ongeveer $ 85,7 miljoen kunnen worden verkocht onmiddellijk nadat de upgrade is geactiveerd.

Ondanks de vermelde uitverkoopdruk, zegt Glassnode dat het ongedaan maken van het maximale aantal ETH-beloningen waarschijnlijk “een acceptabele impact op de prijs” zal hebben. Ook opmerkelijk is dat alle ingezette Ether niet in één keer kan worden ingetrokken, zoals Glassnode in zijn rapport opmerkte, met dit tot Ethereum’s proof-of-stake exit-wachtrij.

Katie Evans, een DeFi-expert bij Swarm, zei in commentaren gedeeld met Invezz dat hoewel de Shanghai-upgrade “enige instabiliteit in de etherprijs” kan veroorzaken, de algemene vooruitzichten zijn dat dit het beleggerssentiment waarschijnlijk niet op een grote manier zal veranderen.

Opmerkend dat de beleggersstemming rond crypto “steeds uitbundiger” is, voegde Evans eraan toe.

“Hoewel het waar is dat een aanzienlijke hoeveelheid vergrendelde ETH nu waarschijnlijk zal worden ingetrokken, staat het aanbod van rendement nog steeds voor de markt en blijft het een aantrekkelijke optie voor beleggers die hun inkomstenstromen willen diversifiëren. Het uitzetten van ETH zou zelfs een aantrekkelijkere investeringsmogelijkheid kunnen worden nu tokens kunnen worden teruggetrokken uit validatieknooppunten in plaats van voor onbepaalde tijd te worden opgesloten.”

Over wat er gebeurt in de onmiddellijke nasleep van de upgrade, merkte de analist op:

“We zullen de komende dagen en weken waarschijnlijk enige volatiliteit zien naarmate de markt zich aanpast aan de nieuwe functies die opnames mogelijk maken, maar dit zal verbleken in vergelijking met bredere marktbewegingen die gevoelig blijven voor macro-economisch nieuws.”