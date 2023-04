CAC 40-index: sky is the limit nu Kering, LVMH aandelen omhoog schieten

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De CAC 40-index steeg donderdag naar een recordhoogte toen investeerders de sterke prestaties van LVMH, het grootste Europese bedrijf, toejuichten. De index, die bestaat uit het grootste Europese bedrijf, sprong naar een hoogtepunt van €7.453, ongeveer 32% boven het laagste niveau in december.

Aandelenkoers LVMH stijgt

De belangrijkste katalysator voor de CAC 40-index waren de laatste LVMH-inkomsten. Het bedrijf, dat het grootste luxeconcern ter wereld is, liet weten dat de bio-omzet met 18% steeg, mede dankzij de sterke vraag uit China. Analisten hadden gerekend op een omzetgroei van 10%. In een verklaring zei het bedrijf dit jaar nog steeds optimistisch te zijn over zijn Chinese activiteiten.

Het belangrijkste is dat, ondanks de toenemende angst voor een recessie, de activiteiten van het bedrijf in alle regio’s groeiden. In Japan steeg de verkoop met 34%, terwijl de verkoop in Europa met 24% steeg. In een notitie aan Bloomberg zei een analist van HSBC:

“Het is duidelijk dat China booming is en we verwachten niet dat dit snel zal veranderen. Als de Amerikaanse consument niet sterk terugkomt, hebben we nog steeds zeer goede vooruitzichten vanuit Europa, dat al langer sterker is, en uit China.”

Deze resultaten hielpen andere luxemerken omhoog te duwen. De aandelenkoers van Hermes steeg met meer dan 3% omdat investeerders meer verkopen verwachtten in China. De aandelenkoers van Kering is met 2% gestegen.

Hetzelfde geldt voor andere bedrijven met blootstelling aan China die het goed hebben gedaan. EssilorLuxottica, het moederbedrijf van Ray-Ban, steeg met 2% vanwege de grote blootstelling aan China. Andere firma’s zoals L’Oreal stegen ook.

Zoals ik eerder schreef, lijkt het erop dat Franse luxegroepen de volgende technologie zijn geworden. De meeste van deze bedrijven hebben beter gepresteerd dan Amerikaanse technologiegiganten en hun PE-multiples zijn hoger.

CAC 40 voorspelling

CAC-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de CAC 40-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend verkeerde. En deze week kwam het boven het belangrijke weerstandsniveau uit op 7.394, het hoogste punt in maart. Hierdoor werd het patroon met dubbele bovenkant, waar ik eerder over schreef, ongeldig.

Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, nu kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau op 7.450. Een beweging onder de support op 7.394 maakt de bullish view ongeldig.