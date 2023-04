Het Libanese pond (LBP) is ingestort en meer valuta’s lopen gevaar

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het Libanese pond heeft een vrije val gezien terwijl de economie van het land instortte. Officiële statistieken plaatsen de LBP-wisselkoers op 15.010 ten opzichte van de dollar. Maar in werkelijkheid is de situatie veel erger dan dat. Onlangs citeerde Bloomberg de wisselkoers op 150.000.

Waarom is het Libanese pond waardeloos?

De geschiedenis van Libanon is buitengewoon triest. Het land, ooit een leider in het Midden-Oosten, is een mislukte staat geworden. Beiroet, ooit gezien als het Parijs van het Midden-Oosten, is een van de slechtste plekken in de regio geworden.

Ziekenhuizen in Libanon hebben geen medicijnen, de inflatie is enorm gestegen en het aantal Libanese burgers dat het land ontvlucht is toegenomen. Hervormingen die nodig zijn voordat het land financiering ontvangt van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn tot stilstand gekomen te midden van toenemend politiek gekibbel.

Libanon bevindt zich al decennia in een crisismodus. In 1982 maakte het land een grote oorlog door die bekend staat als Operatie Vredesvijand Galilea. De oorlog vond plaats toen het Israëlische leger Libanon binnenviel. De andere grote oorlog vond plaats in de oorlog van 2006, waarbij het Israëlische leger en Hezbollah betrokken waren.

Deze oorlogen leidden tot een braindrain en veel buitenlandse bedrijven verlieten het land. In combinatie met de aanhoudende politieke onzekerheid maakte dit het land onbestuurbaar. Zonder buitenlands kapitaal slaagde de Libanese centrale bank er niet in haar koppeling met de Amerikaanse dollar te behouden.

Zoals ik eerder schreef over de koppeling van de Hongkongse dollar is het voor landen moeilijk om dergelijke regelingen te handhaven. Hong Kong is erin geslaagd de koppeling op zijn plaats te houden vanwege zijn sterke buitenlandse reserves. Uit de laatste cijfers blijkt dat de stad meer dan $430 miljard aan dollarreserves heeft, wat hoger is dan het BBP van de stad.

Meer grenslanden lopen gevaar

De ineenstorting van het Libanese pond staat niet op zichzelf. Ik geloof dat meer valuta’s van de frontiermarkten in dezelfde richting zullen bewegen. Ten eerste staan de meeste van deze landen voor soortgelijke uitdagingen als Libanon.

Zo is de Pakistaanse roepie sinds 1997 met meer dan 597% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In de afgelopen vijf jaar is de munt met meer dan 147% gedaald. En er zijn zorgen dat de crash van de munt zal voortduren, zelfs als de overheid geld ontvangt van het IMF.

Veel Afrikaanse landen maken dezelfde situatie door. Ik schreef onlangs over de ineenstorting van de Zimbabwaanse dollar omdat het land wordt geconfronteerd met een ernstig tekort aan Amerikaanse dollars. Er zijn risico’s dat de munt zal blijven verslechteren.

Het is vermeldenswaard dat veel grenslanden voor dezelfde fundamentele uitdaging staan als Libanon. Deze landen hebben weinig te exporteren en zijn grotendeels afhankelijk van import en geldovermakingen uit de diaspora. Ook hebben ze veel schulden, die ze met moeite kunnen aflossen.

In Oost-Afrika bijvoorbeeld, is de Keniaanse shilling in een vrije val terechtgekomen omdat de nieuwe regering het moeilijk heeft. De inkomsten zijn tot stilstand gekomen, terwijl de kosten voor het aflossen van buitenlandse schulden zijn gestegen. In een interview van vorige week waarschuwde de economisch adviseur van de president dat de situatie erger zou kunnen worden naarmate hij ambtenaren voorbereidde om te anticiperen op meer salarisachterstanden.

Helaas is er voor de meeste grenslanden geen gemakkelijkere uitweg nu de Federal Reserve blijft verkrappen en de buitenlandse schulden de pan uit rijzen. In de komende jaren zullen we meer grensvaluta’s zien instorten.