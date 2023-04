Inkomsten Delta Air Lines: 'we maken ons op voor een sterke zomer'

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) handelt vanmorgen lager na het rapporteren van de inkomsten voor het fiscale eerste kwartaal die iets onder de schattingen van Street lagen.

Delta Air Lines geeft sterke richtlijnen

Positief is echter dat de luchtvaartmaatschappij nu een recordomzet verwacht in het huidige financiële kwartaal.

De winst per aandeel, zo voegde Delta toe, zal in het tweede kwartaal dalen naar een waarde tussen de $2,0 en $2,25 – ruim boven de $1,66 die analisten hadden voorspeld. Op CNBC’s “Squawk Box” zei CEO Ed Bastian:



“De vraag is echt sterk. Internationaal gaat het heel hard. De binnenlandse vraag is ook gezond. We voorspellen een bedrijfswinst van $2,0 miljard in Q2, precies wat we in Q2 van 2019 hebben gemaakt, op lagere capaciteit en hogere brandstofprijzen.”

Voor het volledige jaar pleit de luchtvaartmaatschappij voor een omzetgroei van maximaal 20% op jaarbasis op $5 tot $6 aan winst per aandeel en meer dan $2,0 miljard aan vrije kasstroom. Het aandeel van Delta Air Lines is nu teruggekeerd naar de prijs waartegen het dit jaar begon.

Financiële hoogtepunten Delta Air Lines Q1

Verloor $363 miljoen tegenover $940 miljoen vorig jaar Het verlies per aandeel daalde ook van $1,48 naar 57 cent



Delta Air Lines rapporteerde een daling van 3,8% in de vracht- en andere inkomsten, maar de passagiersopbrengsten stegen met maar liefst 50,7% in het onlangs afgesloten kwartaal. CEO Bastian voegde toe:

“Als je nadenkt over de uitdagingen van het kwartaal, vermoed ik dat we de enige grote luchtvaartmaatschappij zullen zijn die zinvol winstgevend is. Dus de gezondheid van de franchise doet het vrij goed en we maken ons op voor een sterke zomer.”

Andere opvallende cijfers in Q1-resultaten van Delta Air Lines

Andere opmerkelijke cijfers in het inkomstenrapport zijn onder meer een capaciteitstoename van 18,4% en een toename van het verkeer met 28,4%. De bezettingsgraad steeg van 75% naar 81%, maar kwam nog steeds niet uit op de verwachte 83,2%. Volgens de algemeen directeur:

“Wij zijn de enige luchtvaartmaatschappij met nieuwe arbeidscontracten. De consumentenbestedingen stabiliseren mogelijk in plaats van te versnellen. [Maar] ik denk dat we ons in een meerjarig herstel van een pandemie bevinden dat veel beter zal zijn dan wat iemand verwacht.”

Wall Street heeft momenteel een consensus “koop”-advies voor dit aandeel van luchtvaartmaatschappijen.