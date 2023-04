Jim Cramer is ‘erg enthousiast’ over Apple aandelen: dit is waarom

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) is vandaag met 3,0% gestegen na een rapport van Bloomberg waarin staat dat de investeringen in India al beginnen vruchten af te werpen.

Jim Cramer reageert op het rapport

De techgigant maakt nu ongeveer 7,0% van de iPhones in “Bharat”, tegenover slechts 1,0% in 2021. Vorig jaar produceerde Apple voor meer dan $7,0 miljard aan vlaggenschip-smartphones in India, aldus het genoemde rapport.

In reactie op de gegevens prees de beroemde investeerder Jim Cramer het op de Nasdaq genoteerde bedrijf voor zijn inzet om meer van zijn iPhones in India te maken en zijn aanwezigheid in een belangrijke markt voor smartphones uit te breiden.

Die kans, voegde hij eraan toe, maakte hem ‘erg enthousiast’ voor de Apple-aandelen die dit jaar al meer dan 30% zijn gestegen. De overstap naar India dient ook om te voorkomen dat het bedrijf verstrikt raakt in de escalerende spanningen tussen de VS en China.

Apple aandelen stijgen naar $188

Eveneens op donderdag raadde Credit Suisse-analist Shannon Cross aan om Apple-aandelen te kopen vanwege de sterke vraag naar iPhones en verhoogde het koersdoel naar $188 – een stijging van ongeveer 15%.

Cross verwacht dat de iPhone-maker $93,27 miljard aan inkomsten rapporteert voor het huidige kwartaal op $1,45 per aandeel van de winst. Ze ziet ook dat het dividend met ongeveer 5,0% wordt verhoogd en nog eens $90 miljard aan aandeleninkoop wordt goedgekeurd.

Eerder deze week werd gemeld dat Apple Inc overweegt een fysieke zijknop te gebruiken op de iPhone 15 die later dit jaar wordt gelanceerd en niet zo veel vertrouwt op de haptische aanraaktechnologie van Cirrus Logic als eerder werd verwacht.