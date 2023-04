Novogratz: goud, euro en bitcoin op lange termijn als ‘duidelijkste transacties’

Benson is een nieuwsverslaggever bij Invezz en behandelt het laatste nieuws, interviews en marktanalyses. Hij deed zijn eerste belegging… lees meer

Novogratz is optimistisch over Bitcoin en Ethereum, en over goud en de euro.

Terwijl de bredere markt op zoek is naar een duidelijk pad te midden van recente macro-economische gebeurtenissen, waaronder de chaos na het instorten van grote banken, gaf Mike Novogratz, CEO van Galaxy Digital, zijn vooruitzichten voor wat de beste transacties van het jaar zouden kunnen zijn.

Waarom bitcoin, goud en euro “duidelijkste transacties” zijn

Volgens de miljardair-investeerder zullen bitcoin en ethereum, evenals goud en de euro, beter presteren dan de meeste andere investeringen. De oprichter van Galaxy Digital zei dit tijdens een interview met Bloomberg TV op woensdag, en benadrukte het pad dat de Amerikaanse Federal Reserve op het punt staat te volgen met betrekking tot de rentetarieven.

Novogratz zei dat de waarschijnlijke versoepeling van de renteverhogingen door de Fed in de nasleep van de recente onrust in de banksector een kredietcrisis zou kunnen veroorzaken. De activa ziet hij goed presteren wanneer de Fed de renteverhogingen stopt en vervolgens verlaagt.

Een kredietcrisis zal de Amerikaanse economie vertragen, voegde hij eraan toe, erop wijzend dat de Fed gedwongen zal worden tot agressieve renteverlagingen. De belegger voorspelt dat dit pad eind 2023 werkelijkheid zal worden.

Op de vraag welke investeringsactiva in een dergelijk scenario zal gedijen, antwoordt hij het edelmetaal, de twee belangrijkste cryptocurrencies en de EUR. Hij zei:

“The clearest trades have been and will continue to be long gold, long the euro, long Bitcoin, long Ethereum. These [are] assets that should do well with the Fed stopping hiking and then cutting.”

Zoals Invezz onlangs meldde, hebben speculanten hun lange goudinzetten verhoogd. De belangstelling voor het edelmetaal is ook omhooggeschoten door de stap van meerdere Amerikaanse staten om goud en zilver terug te vorderen als wettig betaalmiddel. De goudprijs ligt op dit moment rond de $2.044 per ounce.

Novogratz ziet Bitcoin een waarde van $40.000 bereiken

In een reactie op de prijs van bitcoin zei de baas van Galaxy Digital dat hij verwacht dat de benchmark-cryptocurrency een “sweet spot” zal bereiken. Volgens hem spelen de vooruitzichten af als de rentetarieven van de Amerikaanse centrale bank beginnen te dalen.

Novogratz merkte op dat BTC een enorme run heeft gehad in 2023, met de laatste piek van meer dan $30.000, waarbij de bulls een hoogtepunt van 10 maanden bereikten dat teruggaat tot afgelopen juni. Hij suggereert dat de prijs van bitcoin boven de $30.000 zou kunnen consolideren voordat kopers zich op $40.000 richten – als het standpunt over wat de Fed vervolgens gaat doen juist is.

De prijs van BTC werd donderdag om 08:37 uur ET verhandeld op $30.236, terwijl de prijs van Ethereum goed stand hield na de upgrade in Shanghai – voor het eerst sinds de prijs afgelopen augustus de grens van $2.000 overschreed.