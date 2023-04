EUR/USD verwerpt bearish patroon terwijl de DXY-index crasht

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De EUR/USD- wisselkoers bleef vrijdag stijgen toen de US dollar-index (DXY) een belangrijk ondersteuningsniveau naderde. De wisselkoers EUR naar USD handelde op 1,1061, het hoogste niveau sinds april 2022. In totaal is het paar met meer dan 15% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2022.

Crash van de DXY-index

De belangrijkste reden waarom het EUR/USD-paar sterk is gestegen, is dat de Amerikaanse dollarindex een sterke neerwaartse trend doormaakte. Het is verplaatst naar een dieptepunt van $100,8, wat veel lager is dan het hoogste punt van vorig jaar van $115.

Bij nadere beschouwing blijkt dat de Amerikaanse dollar is gedaald ten opzichte van de valuta’s van de meeste ontwikkelde landen. De koers is bijvoorbeeld met 12% gedaald ten opzichte van de Japanse yen, 20% ten opzichte van het Britse pond en 12,5% ten opzichte van de Zwitserse frank.

Deze prijsactie komt omdat beleggers verwachten dat de cyclus van renteverhogingen die we in 2022 zagen, bijna ten einde loopt. In feite heeft de Fed haar renteverhogingen in december vertraagd tot 0,50% van de vorige vier 0,75%. Het is in de afgelopen twee vergaderingen met 0,25% gestegen.

Er zijn tekenen die een spil van de Federal Reserve meer ondersteunen. Zo bleek uit vorige week gepubliceerde gegevens dat het aantal vacatures in de VS voor het eerst sinds 2021 onder de 10 miljoen is gedaald.

Aanvullende gegevens toonden aan dat de loongroei bleef dalen, zelfs toen het totale werkloosheidspercentage daalde tot 3,5%. De PMI’s voor de industrie en de dienstensector vielen ook een beetje tegen. En deze week onthulden gegevens dat de Amerikaanse inflatiecijfers in maart verder daalden.

En uit notulen van het FOMC bleek dat er zorgen waren dat de VS op weg was naar een recessie. Aan de andere kant doet de Europese economie het goed en lijkt dit jaar een recessie te ontwijken.

EUR/USD technische analyse

EUR/USD-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de EUR naar USD wisselkoers het belangrijke weerstandspunt op 1.1030 wist te overschrijden. Door deze prijs te overschrijden, maakte het paar het dubbele toppatroon ongeldig dat zich aan het vormen was. De halslijn van dit patroon bevond zich rond de 1.0500. Het paar bewoog boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers nu mikken op de volgende weerstand op 1.1500. Dit ligt ongeveer 4,2% boven het huidige niveau. Een daling onder de steun bij 1.100 zal de bullish weergave ongeldig maken. Als dit gebeurt, zal de DXY-index dalen tot ongeveer $95.