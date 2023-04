Goldman Sachs heeft zojuist de VF Corp-aandelen verdubbeld om te 'kopen'

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

VF Corp (NYSE: VFC) bevindt zich sinds het begin van het nieuwe jaar in een neerwaartse trend, maar een analist van Goldman Sachs is ervan overtuigd dat het de komende maanden een groot deel van zijn recente verlies kan goedmaken.

Het aandeel VF Corp heeft een koersstijging van $27 per aandeel

Brooke Roach heeft het kledingbedrijf vanmorgen dubbel opgewaardeerd tot “kopen” en zei dat zijn aandelen helemaal terug zouden kunnen stijgen naar $27 – een stijging van bijna 25% ten opzichte van hun vorige sluiting.

De analist noemde kostenbeheersing en verbeterd voorraadbeheer als redenen voor de optimistische kijk op het aandeel VF Corp.

“Het omzet- en winsttraject van VF Corp presteerde slechter dan de markt, maar we denken dat het aandeel een omslagpunt nadert nu de balans van katalysatoren voor het aandeel naar boven is gewogen.“

Het beursnieuws komt een maand voordat het kleding- en schoenenbedrijf zijn kwartaalresultaten zal publiceren. De consensus is dat het 14 cent per aandeel verdient, tegenover 45 cent per aandeel een jaar geleden.

Het aandeel VF Corp zal profiteren van China

VF Corp zet zich in om zijn schuld te verlagen, wat ook een wind in de rug zou kunnen zijn voor zijn aandelenkoers. Roach verwacht dat het in Denver gevestigde bedrijf hiervan zal profiteren, aangezien ook China weer online komt. Haar onderzoeksnotitie luidt:

“Vooruitkijkend, denken we dat strategische initiatieven die nu van kracht zijn om de uitvoering te verbeteren, de relatieve outperformance van het aandeel zullen stimuleren.“

VF Corp opereert momenteel onder de interim-CEO Benno Dorer en de analist van Goldman Sachs heeft er alle vertrouwen in dat het bedrijf een pool van gerenommeerde kandidaten heeft om die positie permanent te vervullen.

Productie-innovatie, met name bij “Vans”, was onder andere de reden waarom ze constructief is over de voorraad van VF Corp.