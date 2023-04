JPMorgan rapporteert recordomzet voor Q1: is de bankencrisis voorbij?

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) opende vrijdag in het groen na sterke resultaten te hebben gerapporteerd voor het eerste financiële kwartaal, voornamelijk dankzij de hogere rentetarieven.

Pro deelt zijn visie op de bankencrisis

De driemaandelijkse update verlicht een deel van de angst rond de banksector in het algemeen na recente mislukkingen die ertoe hebben bijgedragen dat de totale deposito’s bij JPMorgan dit kwartaal achtereenvolgens met 2,0% zijn gestegen. Toch zei David Harden van Summit Global Investments vandaag:

“De bankencrisis is nog niet voorbij. Het is meer rollen. Als je terugkijkt naar de grote financiële crisis, kwamen sommige van de andere uitbarstingen pas maanden later. We hebben geleerd van het verleden, er zijn een aantal goede dingen aan de horizon. Maar we zijn er nog niet vanaf.“

Op jaarbasis daalden de deposito’s met 7,0% – iets beter dan verwacht. De bank registreerde ongeveer $2,3 miljard aan kredietkosten terwijl ze zich voorbereidde op een vertragende economie.

Het aandeel JPMorgan is dit jaar bijna 3,0% gestegen.

Wat veroorzaakte de winst voor JPMorgan in Q1?

Volgens JPMorgan Chase & Co bleven de inkomsten uit investeringsbankieren en handel ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar.

Consumenten- en gemeenschapsbankieren noteerden echter maar liefst 80% winststijging op jaarbasis. Op Yahoo Finance Live voegde Harden toe:

“De resultaten zijn zeer goed. Ik verwacht wel wat meer volatiliteit in de toekomst. Maar positieve inkomsten hebben bij de grote jongens is echt een goede zaak. Ik denk dat het de markt echt helpt om wat vertrouwen te winnen.“

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies op JPMorgan-aandelen.

Opmerkelijke cijfers in JPMorgan Q1 winstrapport

Verdiende $12,62 miljard tegenover $8,28 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van $2,63 naar $4,10

De omzet steeg met 25% op jaarbasis tot $38,35 miljard

Consensus was $3,41 per aandeel op $36,13 miljard omzet

De nettorente-inkomsten stegen met 49% op jaarbasis tot $20,9 miljard

Voor het volledige financiële jaar voorspelt JPMorgan nu ongeveer $81 miljard aan netto rente-inkomsten tegenover de eerdere verwachting van $74 miljard. De bank blijft dit jaar ook uitgaven zien van $81 miljard, volgens het persbericht over de inkomsten. Harden verklaarde:

“Ik ben niet bang voor bankaandelen, maar voorzichtigheid is geboden. Als je kiest voor bankaandelen, moet je op zoek naar bankaandelen van hoge kwaliteit, zoals JPMorgan, met kwaliteitswinsten en sterke transparantie.“