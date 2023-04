Kan de yuan de Amerikaanse dollar onttronen als 's werelds reservevaluta?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Amerikaanse dollarindex (DXY) zette deze week de neerwaartse trend voort, nadat notulen van de Federal Reserve wezen op een recessie later dit jaar. Nu de inflatie daalt, bestaat de mogelijkheid dat de Fed binnenkort begint te draaien. De DXY-index handelde op $100,49, ongeveer 15% onder het hoogste punt in 2022.

De Chinese yuan bevindt zich daarentegen in een sterke bullish trend. Volgens TradingView handelde het USD/CNY-paar vrijdag op 6,831, een daling van 6,70% ten opzichte van het hoogste punt in 2022. Deze prestatie vond plaats toen de Chinese economie opnieuw opstart na de Covid-zero-strategie van vorig jaar.

Dus nu de Amerikaanse dollar en de Chinese yuan uiteenlopen, zijn er enige zorgen over de vraag of de Amerikaanse dollar zijn status van reservevaluta zal behouden.

DXY-index versus USD/CNY

Wereldwijd ongemak over de status van de Amerikaanse dollar

De realiteit is dat er wereldwijd onbehagen heerst over de rol van de Amerikaanse dollar als ‘s werelds reservevaluta. Deze zorgen doen zich zowel voor bij bondgenoten van Amerika als bij vijanden, zoals Rusland en China. Onder Europese bondgenoten is er altijd bezorgdheid geweest over waarom de euro niet zo populair is als de dollar.

De situatie is volgens mij erger geworden tijdens de Covid-19-pandemie en de Russische invasie van Oekraïne. In de afgelopen maanden heeft de Federal Reserve de rente met meer dan 400 basispunten verhoogd om de inflatie te bestrijden.

De nasleep hiervan is dat de meeste landen die dollarobligaties hebben, de kosten van het onderhoud ervan hebben zien stijgen. Zoals ik hier schreef , maken veel opkomende en frontiermarkten hun ergste liquiditeitscrisis ooit door, namelijk het tekort aan dollars escaleert. Landen als Ghana, Kenia, Pakistan en Sri Lanka staan economisch gezien allemaal op instorten.

Ondertussen zorgde het besluit van de Amerikaanse regering om de Russische centrale bank te bestraffen en haar buitenlandse reserves te blokkeren voor veel landen als schokgolven. De zorg is dat de VS nu de macht heeft om elke centrale bank te bestraffen die ze geschikt lijken.

Is de Chinese yuan de oplossing?

Zorgen over de dominantie van de Amerikaanse dollar verklaren waarom centrale banken in 2022 een recordhoeveelheid goud kochten. De meeste van deze aankopen vonden plaats in landen die kritisch staan tegenover de VS, zoals Turkije, China, India en die in het Midden-Oosten.

Momenteel is er een aanhoudende discussie over de vraag of de Chinese yuan de Amerikaanse dollar kan onttronen. Zoals we hier schreven, een van de grootste onderwerpen van het forexnieuws dit jaar was dat Rusland zich onlangs tot de Chinese yuan heeft gewend. Naarmate de invloed van China in de opkomende en frontiermarkten groeit, zouden we een grotere vraag naar de yuan kunnen zien. Zoals te zien is in dit rapport hebben veel Afrikaanse landen de yuan omarmd.

Om de Amerikaanse dollar van de troon te stoten, moeten landen Peking en zijn acties vertrouwen. Voorlopig koesteren de meeste landen, inclusief bondgenoten, veel wantrouwen jegens Peking. Veel door China gefinancierde landen betreuren bijvoorbeeld dat de praktijken van het land roofzuchtig zijn. Als gevolg hiervan zijn er in veel ontwikkelingslanden protesten ontstaan tegen Chinese burgers

Het belangrijkste is dat er tekenen zijn dat de economische groei van China zijn hoogtepunt heeft bereikt. Decennialang werd het grootste deel van de economische groei van China gedreven door de vastgoedsector, een industrie die in leven wordt gehouden. Verder lijkt de exportmarkt die de economie aandreef, te vertragen naarmate landen naar alternatieven zoeken.

Tegelijkertijd zijn de gerechtelijke en politieke systemen niet verenigbaar met die van de meeste landen. Dat mensen een valuta kunnen vertrouwen, komt door fundamentele kwesties. Daarom zal de Amerikaanse dollar zijn status als reservevaluta behouden vanwege het democratische proces in de VS, het sterke rechtssysteem en de onafhankelijkheid van de Federal Reserve.