USD/SEK trekt zich terug nu de Zweedse inflatie en de DXY-index dalen

De USD/SEK- wisselkoers zakte naar beneden na de laatste Zweedse consumentenprijsindex (CPI). Het paar zakte naar een dieptepunt van 10.25, wat lager was dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 10.77. Het is met meer dan 10% gedaald tot onder het hoogste niveau in 2022.

Zweedse inflatie glijdt weg

Het laatste SEK-nieuws kwam uit Zweden. Volgens het statistiekbureau van het land daalde de algemene consumentenprijsindex van 1,1% in februari tot 0,6% in maart. Deze daling was erger dan de mediane schatting van 1,0%.

Ook de inflatie daalde op jaarbasis. Het daalde van 12% in februari naar 10,6% in maart. Nogmaals, dit was een grotere daling dan de gemiddelde schatting van 11,1%.

Ondertussen daalde de nauwlettend gevolgde CPI bij constante rentevoeten tot respectievelijk 0,2% en 8,0% op MoM- en YoY-basis. De jaarlijkse daling was de laagste sinds maanden.

Deze cijfers laten zien dat de omstandigheden in Zweden verbeteren, ook al blijft de inflatie op het hoogste niveau in decennia. Daarom is de kans groot dat de houding van Riksbanken afwachtend zal zijn bij het nemen van hun beslissing deze maand.

Recente gegevens hebben aangetoond dat de Zweedse economie het moeilijk heeft doordat het werkloosheidscijfer bleef stijgen. De woningsector is een van de grootste underperformers. Na jaren van stijging zijn de huizenprijzen in het land in een correctiezone beland.

In een notitie vorige week waarschuwden analisten van Danske Bank dat de prijzen van boven naar beneden met 25% zullen moeten dalen. Dit betekent dat de prijscrash nog maar halverwege is. Nordea daarentegen schat dat de prijzen met 20% zullen crashen.

Toch is de zwakkere Amerikaanse dollar de grootste katalysator voor de USD/SEK. De dollarindex is gecrasht tot ongeveer $100 toen de Fed wees op een spil.

USD/SEK technische analyse

USDSEK-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar SEK naar SEK de afgelopen dagen een sterke bearish trend vertoonde. De koers is onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen gekomen en nadert de belangrijke ondersteuning op $10,15.

De Relative Strength Index (RSI) is onder het neutrale punt gezakt. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven dalen als verkopers zich richten op de volgende belangrijke steun op 10. Een beweging boven de weerstand op 10.50 zal de bearish weergave ongeldig maken.