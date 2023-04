Apple Inc lanceert spaarrekening met hoog rendement

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) staat vanochtend in de belangstelling nadat de techgigant zijn langverwachte hoogrentende spaarrekening lanceerde.

Details over de spaarrekening van Apple

Maandag liet de multinational weten dat zijn spaarrekening, die een jaarlijks rendement van 4,15% uitkeert, nu beschikbaar is voor Apple Card-gebruikers.

Ter vergelijking: een standaard spaarrekening in de Verenigde Staten biedt een jaarlijks rendement van slechts 0,35%. Jennifer Bailey – de vice-president van Apple Pay verklaarde vandaag:

“Ons doel is om tools te bouwen die gebruikers helpen een gezonder financieel leven te leiden, en door spaargeld in Apple Card in Wallet in te bouwen, kunnen ze Daily Cash rechtstreeks en naadloos uitgeven, verzenden en sparen – allemaal vanaf één plek.”

Apple Pay zal dit jaar naar verwachting ongeveer 4,0 miljard dollar aan inkomsten genereren. Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies voor Apple-aandelen.

Apple komt volgende maand met Q2-resultaten

De hoogrentende spaarrekening die Apple Inc heeft gelanceerd in samenwerking met Goldman Sachs is vrij van beperkingen van minimale storting of saldo. Het persbericht luidt:

“Alle toekomstige dagelijkse contanten die door de gebruiker worden verdiend, worden automatisch op de rekening gestort. De Daily Cash-bestemming kan ook op elk moment worden gewijzigd en er is geen limiet aan hoeveel Daily Cash-gebruikers kunnen verdienen.”

Het is de bedoeling dat Apple op 4 mei zijn resultaten over het tweede kwartaal publiceert. Consensus is dat het dit kwartaal 1,43 per aandeel verdient, tegenover $1,52 per aandeel een jaar geleden.

Vorige week zei Jim Cramer dat hij erg enthousiast was over Apple aandelen, zoals Invezz HIER meldde.