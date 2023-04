China BBP-gegevens preview en implicaties voor het paar USD/CNY

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De USD/CNY -prijs dreef maandagochtend omhoog, terwijl traders wachtten op de komende Chinese GDP-gegevens die voor dinsdag deze week gepland staan. Het paar steeg naar een hoogste punt van 6.87, een paar punten hoger dan het laagste punt van vrijdag op 6.8346

China BBP preview

De Chinese economie lijkt het volgens enkele economische flitscijfers beter te doen dan verwacht. Maandag bleek uit gegevens dat de woningsector zich bleef herstellen na een van de ergste crisis ooit te hebben doorgemaakt. De prijzen van nieuwe huizen stegen in maart met 0,5%, de snelste groei in 21 maanden.

De cijfers kwamen een paar dagen nadat uit cijfers uit het land bleek dat de export in maart van dit jaar was gestegen, zelfs toen bedrijven hun activiteiten elders bleven verplaatsen. Ook de verkoop van elektrische voertuigen in het land is gestegen.

Een ander flah-rapport van Nomura zei dat het energieverbruik de afgelopen weken sterk is gestegen. Het steeg in maart met 5,9% op jaarbasis.

Het volgende belangrijke item van het CNY-nieuws zullen de komende Chinese BBP-gegevens zijn die voor dinsdagochtend zijn gepland. Deze cijfers zullen laten zien of de economie herstelde in het eerste kwartaal nadat het land de Covid-zero-strategie had opgegeven.

Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de gegevens aantonen dat het bbp van het land met 2,2% op maandbasis is gegroeid, nadat er in het voorgaande kwartaal geen groei was geregistreerd. Deze groei zal zich dan vertalen in een jaar-op-jaar stijging van 4,0%, hoger dan de vorige 2,4%.

China zal het dit jaar naar verwachting goed doen nu het land weer open is. In een rapport van vorige week zei het IMF dat het verwacht dat de economie in 2022 met 5,6% zal groeien. Dat was een optimistischer rapport gezien het feit dat de autoriteiten in Peking een doelstelling van 5,0% hebben gesteld.

USD/CNY grafiekanalyse

USD/CNY-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de USD/CNY-wisselkoers op maandagochtend zijwaarts bewoog. Het is stabiel gebleven op 6,87, waar het de afgelopen dagen was. Het pair consolideert op de 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Het ligt ook tussen de Fibonacci Retracement-niveaus van 50% en 38,2%.

Daarom zal het pair de komende dagen waarschijnlijk blijven consolideren terwijl investeerders nadenken over de Chinese en Amerikaanse economieën. Het zal dan een bearish uitbraak hebben, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op 6.820. Een beweging boven de weerstand op 6,90 zal de bearish weergave ongeldig maken.