Microsoft Bing vervangt Google mogelijk als standaard zoekmachine op Samsung telefoons

Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) daalt vandaag naar aanleiding van een bericht in de New York Times dat Samsung overweegt over te stappen van Google naar “Bing” als de standaard zoekmachine op zijn smartphones.

Dit is wat het betekent voor Google

Als Samsung inderdaad doorgaat met een dergelijke verschuiving, kan dit leiden tot een omzetdaling van ongeveer $3,0 miljard voor Google.

Microsoft Bing wint de afgelopen maanden aan populariteit nadat de techgigant een deal van meerdere miljarden dollars tekende met OpenAI en ChatGPT-technologie in zijn zoekmachine integreerde.

Het is echter nog niet duidelijk of MSFT zou instemmen met het betalen van dezelfde prijs voor een dergelijke samenwerking met Samsung als Google, vooral omdat zoeken en adverteren niet de belangrijkste bron van inkomsten zijn.

Desalniettemin geeft de huidige ontwikkeling aanleiding tot bezorgdheid dat Apple uiteindelijk ook Google de rug zou kunnen toekeren, wat een aanzienlijk grotere hit zou zijn voor de inkomsten van laatstgenoemde.

Analist reageert op het rapport van de NY Times

Het genoemde rapport herhaalde dat Google racet om niet alleen zijn bestaande zoekmachine te upgraden met nieuwe AI-functies, maar ook om een geheel nieuwe, door kunstmatige intelligentie aangedreven zoekmachine te bouwen.

Maar “Bard”, de paniekreactie van het bedrijf op ChatGPT-compatibele Bing, heeft investeerders tot nu toe niet teleurgesteld. Daartoe zei James Cordwell, analist van Atlantic Equities, maandag:

“Beleggers maken zich zorgen dat Google een luie monopolist is geworden op het gebied van zoeken en dat de ontwikkelingen van de afgelopen maanden als een wake-up call hebben gediend.”

Hij ziet de kosten die verband houden met de concurrentie met het door AI aangestuurde Microsoft Bing als een andere uitdaging voor Google. Cordwell heeft desalniettemin een ‘overweight’-rating op de Google-aandelen die op het moment van schrijven met 18% zijn gestegen.