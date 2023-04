De aandelenkoers van EasyJet zet zich schrap voor een grote rally als dit gebeurt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De luchtvaartindustrie heeft een sterk herstel doorgemaakt en veel bedrijven rapporteren hogere inkomsten dan voor de pandemie. Als gevolg hiervan zijn de meeste luchtvaartaandelen sterk gestegen van hun pandemische dieptepunten. De aandelenkoers van EasyJet (LON: EZJ) steeg naar een hoogtepunt van 527 pence, het hoogste punt sinds mei vorig jaar. Het is met meer dan 85% gestegen ten opzichte van de dieptepunten van 2022. De JETS ETF ligt ongeveer 24% boven het dieptepunt van vorig jaar.

De zaken van EasyJet zijn booming

In maart schreef ik een relatief populair artikel waarin ik een vergelijking maakte van EasyJet en IAG, het moederbedrijf van British Airways. In dat rapport betoogde ik dat de sterke balans en het goedkope bedrijfsmodel van EasyJet het de betere investering maakten.

Uit de dinsdag gepubliceerde resultaten bleek dat de zaken van het bedrijf booming zijn. Het aantal passagiers is in de zes maanden tot 31 maart met 35% gestegen. De RPS van het bedrijf steeg met 43% terwijl het ticketrendement met 31% steeg. Tijdens de paasvakantie had het 1.600 vluchten per dag.

In totaal steeg het aantal vluchten tot 99.273 in het tweede kwartaal, terwijl de bezettingsgraad steeg tot 88%. In dezelfde periode in 2022 vervoerde het bedrijf 82.000 mensen en een bezettingsgraad van 78%. Daarom wordt verwacht dat de omzet voor de eerste helft van het jaar tussen £2,69 miljard en £3,1 miljard zal liggen.

In wezen is EasyJet een van de beste luchtvaartaandelen om in te investeren. Het heeft een groot en groeiend marktaandeel in de sector. Het bedrijf zal naar verwachting een sterke groei doormaken, aangezien de Europese economie sneller groeit dan verwacht.

Verder heeft EasyJet een sterke balans nadat het een obligatielening van 500 miljoen euro heeft terugbetaald. Het heeft nu een nettoschuld van slechts £0,2 miljard. Het bedrijf heeft een moderne, efficiënte vloot en groeiende inkomsten uit nevenactiviteiten.

Prijsprognose EasyJet

EZJ-grafiek door TradingView

Op de daily chart zien we dat de koers van het EZJ aandeel de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zat. In deze periode is het aandeel boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gebleven.

Bij nadere beschouwing blijkt dat het nu op een belangrijk weerstandspunt zit waar het op 13 april, 7 maart en 26 januari niet boven kwam. Daarom zal een beweging boven dit niveau de volgende belangrijke weerstand op 602p zichtbaar maken. Deze prijs was vorig jaar april het hoogste niveau.

We kunnen echter nog steeds een grote terugval niet uitsluiten, aangezien het lijkt alsof het aandeel een drievoudig toppatroon heeft gevormd met een halslijn van 440p.