Mark Mahaney is bullish over Netflix aandelen ondanks tegenvallende vooruitzichten

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Aandelen van Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) daalden aanvankelijk, maar herstelden zich daarna volledig in langere uren, hoewel de streaming gigant teleurstellende vooruitzichten voor het huidige kwartaal publiceerde.

Dit is wat Netflix verwacht voor Q2

Het massamediabedrijf voorspelt nu een groei van 3,4% op jaarbasis in zijn omzet in het tweede kwartaal tot $8,24 miljard op $2,84 aan winst per aandeel. Ter vergelijking: analisten kwamen uit op respectievelijk $8,5 miljard en $3,07 per aandeel.

Valutategenwind, voegde Netflix toe, zal dit kwartaal ook resulteren in een 100 basispunten hit voor de operationele marge. Maar dat was allemaal niet genoeg om Mark Mahaney (Evercore ISI) minder optimistisch te maken over het Netflix aandeel.

“Onze gok is dat je een piek in het gebruikersverloop zult zien als ze de functie [wachtwoord delen] wereldwijd uitrollen. Maar na verloop van tijd zullen ze zich aanmelden. Dat maakt ons bullish op Netflix – en onze noorderster is deze advertentiemogelijkheid waarmee ze worden geconfronteerd.“

Year-to-date is het aandeel Netflix op het moment van schrijven met 13% gestegen.

Mahaney zegt dat subs begeleiding bullish is

In het eerste financiële kwartaal voegde Netflix netto 1,75 miljoen nieuwe abonnees toe tegenover ongeveer 2,25 miljoen verwacht.

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal maakten het nog erger. Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf verwacht dat de betaalde nettotoevoegingen opeenvolgend vlak zullen blijven – ruim onder de consensusprognose van 3,7 miljoen. Maar op CNBC’s “Closing Bell: Overtime” merkte Mahaney op:

“Ik denk dat subs begeleiding relatief constructief is. Juni kwartaal is altijd de zwakste. Dus als ze vergelijkbare subtoevoegingen kunnen behouden zoals in het kwartaal van maart, ondanks het verloop in verband met het delen van wachtwoorden, denk ik dat dat een beetje optimistisch is.“

Netflix heeft vandaag bevestigd dat het dit kwartaal “betaald delen” zal lanceren in de Verenigde Staten.

Is Netflix aandeel het waard om te kopen?

Aan de positieve kant ziet Netflix dit jaar nu ten minste $3,5 miljard aan vrije kasstroom, volgens het persbericht over de inkomsten. De eerdere richtlijn was voor slechts $3,0 miljard. Evercore’s Mahaney besprak verder betaald delen en een goedkopere advertentie-ondersteunde laag:

“Netflix loste het grootste probleem op waarmee het jarenlang te maken had. Het bracht een premium prijs in rekening. Dit haalt ze eruit. Ze kunnen het doen terwijl ze de ARPU verhogen. Dat zie je zelden. Daarom zullen mensen elke grote zwakte in de aandelen kopen.“

Zijn ‘outperform’-rating op Netflix-aandelen is gekoppeld aan een koersdoel van $400 dat vanaf hier een stijging van ongeveer 20% suggereert.

Opvallende cijfers in Netflix Q1 winstrapport

Verdiende $1,31 miljard tegenover $1,60 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde van $3,53 naar $2,88

De omzet steeg met 3,7% op jaarbasis tot $8,16 miljard

Consensus was $2,86 per aandeel op $8,18 miljard omzet

$400 miljoen uitgegeven om 1,2 miljoen aandelen terug te kopen