Space and Time zal blockchain-gegevens toegankelijk maken op de Azure Marketplace van Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT) en Space and Time hebben aangekondigd dat ontwikkelaars het Space and Time datawarehouse nu rechtstreeks vanuit de Microsoft Azure Marketplace kunnen inzetten. De implementatie met één klik biedt klanten een versnelde oprit om eenvoudig toegang te krijgen tot blockchain-native data, deze te beheren en analyses uit te voeren.

Dankzij de implementatie met één klik van Space and Time kunnen Azure-klanten real-time blockchain-gegevens integreren in hun bedrijfsprocessen.

Klanten ondersteunen met hun zakelijke behoeften

Als leider op het gebied van intelligent computing en kunstmatige intelligentie (AI) zet Microsoft zich in om zijn klanten en partners te ondersteunen bij hun zakelijke behoeften, inclusief Web3-scenario’s en use cases. In september 2022 leidde het durfkapitaalfonds van Microsoft, M12, een financieringsronde voor Space and Time.

In een reactie op de ontwikkeling zei Kathleen Mitford, de CVP van Global Industry Marketing:

“Bij Microsoft stimuleren we groei in opkomende markten, inclusief blockchain en gedistribueerde data. Samen zullen Microsoft Azure en Space and Time ontwikkelaars de tools bieden die ze nodig hebben om de volgende generatie blockchain use cases te bouwen.”

De CEO en mede-oprichter van Space and Time CEO, Nate Holiday, merkte daarnaast op:

“De behoefte aan verifieerbare gegevens over blockchains, ondernemingen en AI is nog nooit zo groot geweest. We bieden ondernemingen de mogelijkheid om blockchain-gegevens te integreren in hun applicaties en bedrijfsprocessen, wat van cruciaal belang is voor zowel de groei van klanten als het mogelijk maken van verantwoordelijke gegevensbeheerders. We zijn verheugd om onze samenwerking met Microsoft uit te breiden om bedrijfsgegevensactiva te overbruggen met blockchain- en AI-innovatie.”

Door de integratie van Space and Time kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van een gedecentraliseerd datawarehouse zonder hun bestaande infrastructuur te herstructureren. Hierdoor kunnen bedrijven voortbouwen op de blockchain zonder rekenkracht of beveiliging op te offeren.