ZIM Integrated aandelen zien tragische val van $90 naar $20: de dip kopen?

De aandelenkoers van ZIM Integrated Shipping (NYSE: ZIM) zit al maanden in een neerwaartse trend omdat de bezorgdheid over een wereldwijde vertraging aanhoudt. De aandelen zijn ook geraakt door de verhoogde angst voor een dividendverlaging omdat het bedrijf contanten in stand houdt. Verder zijn de transportkosten gedaald, wat veel rederijen treft, waaronder Star Bulk Carriers en Matson.

Is de angst terecht?

ZIM Integrated Shipping staat onder druk omdat investeerders zich zorgen blijven maken over de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf. De grootste uitdaging is dat nu de wereldeconomie naar verwachting zal vertragen, de transportkosten zijn gedaald.

Als gevolg hiervan hebben veel analisten de financiële schattingen van het bedrijf voor het jaar naar beneden bijgesteld. Zoals hieronder weergegeven, hebben analisten de algemene schatting van de omzet van het bedrijf voor dit jaar verlaagd. Ze verwachten dat de omzet voor dit jaar $6,32 miljard zal zijn, gevolgd door $6,26 miljard in 2024. Dezelfde trend doet zich voor in de winstgevendheid, waar ze verwachten dat de winst per aandeel dit jaar zal dalen tot – $2,34.

Het feit dat de omzet en winstgevendheid van ZIM Integrated voor dit jaar lager zullen zijn, staat buiten kijf. Bovendien zitten de verzendkosten al maanden in een neerwaartse trend. De belangrijkste vraag is hoe onrendabel ZIM dit jaar precies zal zijn.

In zijn meest recente resultaten zei het bedrijf dat het gelooft dat de verzendkosten bijna zijn dieptepunt hebben bereikt en dat de marktomstandigheden dit jaar zullen verbeteren. Het is nog onduidelijk of de verzendkosten dit jaar zullen stijgen. Een rapport van deze week toonde aan dat de kosten van containers sterk zijn gestegen, hoewel analisten waarschuwden dat het een kunstmatige inflatie van prijzen zou kunnen zijn.

De vraag is dan ook of ZIM Integrated de financiële middelen heeft om deze vertraging op te vangen. In tegenstelling tot andere rederijen heeft ZIM een sterke balans met meer dan 4,6 miljard dollar aan contanten. Het heeft ook geen netto hefboomwerking en verwacht dit jaar een EBITDA van $7,5 miljard te hebben.

Het belangrijkste is dat ZIM zijn bedrijfsmodel heeft gewijzigd om meer chartering op te nemen, wat betekent dat zijn bedrijf nu asset-light is. Als zodanig geloof ik dat het bedrijf, dat sterk ondergewaardeerd is, goed gepositioneerd is voor het nieuwe normaal, zoals ik hier schreef.

ZIM Integrated koersprognose

ZIM-grafiek door TradingView

Op de daggrafiek zien we dat de koers van het ZIM-aandeel de afgelopen maanden is gekelderd. Om precies te zijn, het is gecrasht van het hoogste punt van vorig jaar van $91,50 naar de huidige $20. Dit betekent dat beleggers miljarden dollars hebben verloren, terwijl het dividendrendement is gestegen.

Bij nadere beschouwing blijkt dat de steile neerwaartse crash is vervaagd en dat het aandeel nu zijwaarts beweegt. Dit is een teken dat het dieptepunt nabij is. Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen, vermoed ik dat de aandelen de komende maanden zullen herstellen. Deze mening wordt bevestigd als het aandeel boven het belangrijkste weerstandspunt komt op $25,70, het hoogste punt dit jaar.

Deze uitbraak zal waarschijnlijk plaatsvinden in mei, wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten zal publiceren. Een doorbraak onder het laagste punt van dit jaar van $15,36 betekent dat de bears hebben gezegevierd.