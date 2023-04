Aandelenkoers Atlassian (TEAM) loopt gevaar nu co-CEO’s aandelen dumpen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Atlassian (NASDAQ: TEAM) is de afgelopen dagen zijwaarts bewogen terwijl investeerders wachten op de volgende katalysator. De aandelen werden donderdag verhandeld tegen $159,52, waar ze de afgelopen dagen ook waren. Deze prijs ligt zo’n 43% boven het laagste punt in 2022.

Doen wat ze zeggen niet wat ze doen

Ik ben een groot voorstander van het idee om te geloven wat mensen doen en niet wat ze zeggen. Dat geldt ook in de financiële sector, waar ik goed let op wat corporate insiders doen. Een goed voorbeeld hiervan is Silicon Valley Bank (SVB), waar leidinggevenden veel spraken over de kracht van het bedrijf en tegelijkertijd aandelen dumpten.

Dezelfde situatie doet zich voor bij Atlassian, het moederbedrijf van Jira en Trello. Het bedrijf biedt werkbeheerdiensten die samenwerking binnen teams stimuleren. In totaal bedient het internationaal duizenden bedrijven.

Volgens de leidinggevenden van het bedrijf doet Atlassian het dus geweldig en groeit zijn marktaandeel. Om dit te ondersteunen, heeft het bedrijf onlangs aangekondigd dat het $1 miljard van zijn aandelen zal terugkopen. Over zijn bedrijf gesproken, zei co-CEO Michael Brookes:

“We blijven ongelooflijk optimistisch over onze positie in de Work Management-ruimte. Trello blijft een monster. Confluence blijft heel, heel sterk groeien.”

Co-CEO Scott Farquhar zei:

“We zijn trots op alles wat we hebben bereikt in alweer een onvoorspelbaar jaar. In 2023 zal alles in het teken staan van het helpen van onze klanten bij het navigeren door deze uitdagende tijden, het opvangen van de macro-gedreven impact op ons bedrijf en het klaarstomen van Atlassian voor succes op de lange termijn.”

Insiders dumpen aandelen

De realiteit is echter dat het senior management van het bedrijf, inclusief de co-CEO’s, de aandelen actief aan het dumpen is. Volgens Barchart hebben insiders in de afgelopen 12 maanden 4,4 miljoen aandelen verkocht en in de afgelopen zes maanden 2,1 miljoen. Ze hebben de afgelopen drie maanden $1 miljoen gedumpt.

Uitgaande van de huidige aandelenkoers van TEAM op $162, betekent dit dat ze aandelen hebben verkocht ter waarde van meer dan $712 miljoen. Het belangrijkste is dat geen enkele insider in de afgelopen 2 maanden aandelen heeft gekocht. Hieronder zie je een overzicht van de meest recente verkopen met voorkennis. Zoals je kunt zien, versnelt de verkooptrend.

Het is ook vermeldenswaard dat de belangrijkste verkopers Scott Farquhar en Michael Brookes zijn, de mede-CEO’s en mede-oprichters van het bedrijf.

Daarom ben ik van mening dat insiders moeten vermijden om in Atlassian te investeren, vanwege de voortdurende verkoop van insiders. Als ze zeker van het bedrijf waren, zouden ze de aandelen kopen terwijl het bedrijf de terugkoop van $1 miljard implementeert. Een waarschijnlijke reden voor deze verkoop is dat ze verwachten dat de groei van het bedrijf op korte termijn zal blijven vertragen.