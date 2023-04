China Jo-Jo Drogisterijen aandelen: vermijd deze verdunningsmachine

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van China Jo-Jo Drugstores (NASDAQ: CJJD) is gekelderd nu de toekomst van het bedrijf in gevaar is. De aandelen kelderden naar een dieptepunt van $0,67, het laagste niveau in maanden. Het is met meer dan 87% gecrasht vanaf het hoogste punt in maart, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $3,6 miljoen.

Verwateringsmachine en faillissementsrisico’s

China Jo-Jo Drugstores is een klein bedrijf dat meerdere farmaceutische en drogisterijen in China exploiteert. Zoals de naam al doet vermoeden, houdt het bedrijf zich bezig met vrij verkrijgbare medicijnen, traditionele medicijnen en medische hulpmiddelen. Het verkoopt deze medicijnen ook op groothandelsbasis.

China Jo-Jo is de afgelopen jaren ook een verdunningsmachine geweest. Het aantal uitstaande aandelen is gestegen van 658.000 in 2010 naar bijna 4 miljoen nu. En deze week zei het bedrijf dat het aandeelhouders zal blijven verwateren door $7 miljoen op te halen. Het zal meer dan 2,58 miljoen aandelen uitgeven tegen $3,10 per aandeel.

Kapitaalverhoging heeft meestal een directe impact op het vergroten van het aantal aandelen, wat betekent dat bestaande houders verwateren. Het is precies het tegenovergestelde van het terugkopen van aandelen, die het totale aantal uitstaande aandelen verminderen.

Het is ook vermeldenswaard dat China Jo-Jo weer een centenwinkel is geworden, met een aandelenhandel van minder dan $1. Vorig jaar bevond het bedrijf zich in een vergelijkbare situatie, waardoor de notering op de Nasdaq in gevaar kwam. Als gevolg hiervan besloot het bedrijf tot een omgekeerde splitsing die zijn aandelen naar $9,64 duwde.

Daarom zijn er aanzienlijke faillissements- en compliancerisico’s in het verschiet. Ten eerste blijkt uit een blik op de website dat het geen zinvolle informatie aan investeerders heeft verstrekt. Het meest recente financiële overzicht kwam vorig jaar juli uit toen het de financiële resultaten van het boekjaar publiceerde. Die resultaten toonden aan dat de omzet steeg tot $164,39 miljoen, terwijl het nettoverlies $3,2 miljoen bedroeg.

Zijn China Jo-Jo-aandelen een goede koop?

Ik geloof niet dat China Jo-Jo een goede investering is. Het is een penny stock die beperkte openbaarmakingen aan beleggers doet. Ook zijn er uitdagingen met onthullingen gezien het feit dat het een Chinees bedrijf is. Zoals we zagen bij Luckin Coffee, zijn kleine Chinese bedrijven moeilijk goed te evalueren.

Het belangrijkste is dat China Jo-Jo een verdunningsmachine is. De kans is groot dat het binnenkort weer meer geld zal ophalen. Daarom raad ik aan om het bedrijf te vermijden en te investeren in kwaliteitsalternatieven zoals CVS en Walgreens.