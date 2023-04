DR Horton Q2 inkomsten: is de recessie op de huizenmarkt voorbij?

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van DR Horton Inc (NYSE: DHI) zijn vanmorgen met meer dan 5,0% gestegen nadat het woningbouwbedrijf sterke resultaten rapporteerde voor het tweede financiële kwartaal.

De visie van de econoom op de huizenmarkt

Nog belangrijker, de begeleiding overtrof ook de schattingen van Street.

DR Horton verwachtte dat de omzet dit jaar zou dalen tussen $31,5 miljard en $33 miljard. Ter vergelijking: analisten zaten op $28,4 miljard. Toch zei PNC-econoom Abbey Omodunbi vandaag op Yahoo Finance Live:

We verwachten dat de hypotheekrente tot 2023 hoog zal blijven. De consument maakt zich grote zorgen over de economie, de inflatie en de tarieven en we verwachten dat de neergang [op de huizenmarkt] die in het najaar van 2022 begon, zal aanhouden tot in 2023.

Year-to-date is het aandeel DR Horton op het moment van schrijven met meer dan 20% gestegen.

Is de voorraad van DR Horton nu een koop?

DR Horton rapporteerde een daling van 43% op jaarbasis in zijn achterstand tot 19.237 woningen, volgens het persbericht over de inkomsten.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het kopen van DR Horton-aandelen na het winstrapport van vandaag, moeten ook weten dat een JPMorgan-analist deze huizenbouwer vorige maand heeft gedegradeerd tot “neutraal”.

Michael Rehaut was het er in een recente notitie mee eens dat het woningbouwbedrijf bovengemiddelde fundamentals heeft, maar zei dat dit al is verwerkt in de premiewaardering. Zijn koersdoel van $ 102 suggereert vanaf hier een neerwaartse trend van ongeveer 5,0%.

We verwachten enige matiging van de vraag in de komende maanden. We wijzen op de al sterke daling van de MBA Purchase Application Index, wat beleggers aarzelend zou moeten maken, gezien de sterkte van het aandeel sinds juni 2022.

Opmerkelijke cijfers in Q2 van DR Horton

De nettowinst bedroeg $942,2 miljoen tegenover $1,44 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde ook aanzienlijk van $4,03 naar $2,73

De omzet daalde met 0,3% op jaarbasis tot 7,97 miljard dollar

FactSet-consensus was $1,93 per aandeel op $6,45 miljard aan inkomsten

Winstmarge vóór belastingen scherp gedaald van 23,5% naar 15,6%

Netto-verkooporders en brutomarge op huizenverkopen daalden met 5% en 7,3%

Ook op donderdag bevestigden gegevens van de National Association of Realtors dat de verkoop van bestaande huizen in maart met 2,4% daalde.