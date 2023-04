MXN/USD prijsvoorspelling nu de Fed dichter bij de eindkoers komt

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De Mexicaanse peso (MXN) is een van de meest verhandelde valuta’s op het westelijk halfrond, na de Amerikaanse en Canadese dollar. Bovendien heeft de valuta een nauwe correlatie met energiemarkten, aangezien Mexico een van de grootste olieproducenten ter wereld is.

Het is een merkwaardig feit dat de Mexicaanse peso de eerste valuta ter wereld was die het nu beroemde dollarteken gebruikte – $.

Hoewel het niet zo zwaar wordt verhandeld als andere valutaparen, is het MXN/USD-paar behoorlijk liquide en biedt het toegang tot groeimogelijkheden in Latijns-Amerika.

Mexico had historisch gezien hogere rentetarieven dan de Verenigde Staten

Een interessant feit dat de Mexicaanse peso aantrekkelijk maakt, is dat de rentetarieven historisch gezien hoger zijn dan in de Verenigde Staten. Dit is belangrijk omdat de twee landen een gemeenschappelijke grens delen, wat betekent dat er veel commerciële interactie tussen de twee landen is.

Onderstaande grafiek laat zien dat zelfs tijdens de COVID-19 pandemie de rente in Mexico niet onder de 4% zakte. Ter vergelijking: de Fed Funds-rente werd verlaagd tot de laagste grens van 0,25%.

Door de rentetarieven hoger te houden dan die in de VS, hoopt de Banco de Mexico de peso aantrekkelijker te maken dan zijn Amerikaanse tegenhanger. Een dergelijke strategie is gebruikelijk in opkomende economieën en is vooral interessant omdat de peso correleert met de energiemarkten. Meer precies, met de prijs van olie.

Maar nu de Fed dichter bij de eindkoers komt, wat gebeurt er dan met de MXN/USD-wisselkoers?

Piek beleidsrente in de VS nadert

De Federal Reserve nadert de piek van de beleidsrente nu de inflatie tekenen van afkoeling geeft. Dit is de op een na meest agressieve cyclus van renteverhogingen ooit, waardoor opkomende markten onder druk komen te staan omdat ze hun schulden in de reservevaluta van de wereld moeten betalen.

Daardoor zag Banco de Mexico zich genoodzaakt de tarieven nog verder te verhogen om de peso aantrekkelijk te houden.

MXN/USD blijft bullish terwijl het zich boven het centrale gebied bevindt

De Mexicaanse peso presteert sinds de COVID-19-pandemie beter dan de dollar. Het vormde een stijgende driehoek die twee jaar duurde tot de prijs begin 2023 eindelijk hoger brak.

MXN/USD-grafiek door TradingView

Met name één niveau lijkt belangrijk: het niveau van $0,05. Het is cruciaal en het is het niveau dat de meeste weerstand bood tijdens de 2 jaar durende consolidatie van de stijgende driehoek.

Als zodanig zou alleen een daling onder het cruciale niveau de bias van bullish naar bearish op de MXN/USD-wisselkoers verschuiven. Tenzij dat gebeurt, zullen bulls waarschijnlijk bij elke pullback tussenbeide komen.