Patroon Shift4 Payments (FOUR) aandelenkoers wijst op meer pijn in het verschiet

De aandelenkoers van Shift4 Payments (NYSE: FOUR) is de afgelopen dagen met geweld teruggetrokken, omdat investeerders zich richten op een short-seller-rapport. De aandelen daalden naar een dieptepunt van $57,87, het laagste niveau sinds 28 februari. In totaal zijn de aandelen met meer dan 20% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar. Het is dit jaar met meer dan 17% gestegen.

Kort verslag van Blue Orca over Shift4 Payments

De belangrijkste reden voor de ineenstorting van Shift4 Payments is een short-seller-rapport dat verschillende belangrijke problemen in het bedrijf beweerde. Het kernargument is dat het bedrijf zichzelf op de markt brengt als een fintech-bedrijf dat snel groeit, terwijl het een old-school PoS-provider is.

Ook merkten de shortsellers op dat het bedrijf zijn financiën agressief manipuleerde in een poging om de prestaties te verbeteren. Ze identificeerden gebieden waar het bedrijf distributeurs verwierf en zijn kasstromen manipuleerde.

Verder merkte Blue Orca op dat de CEO betrokken was bij twijfelachtige activiteiten die bedoeld waren om de aandelenkoers op te drijven. Ten eerste zei hij, toen de aandelenkoers van Shift4 Payments kelderde, dat hij bereid was het bedrijf van de beurs te halen omdat het erg ondergewaardeerd was. In werkelijkheid verkocht hij de aandelen actief, volgens insidergegevens.

Blue Orca’s korte rapport over Shift4 Payments zag ook zijn Chief Financial Officer vorig jaar vertrekken toen sommige Wall Street-analisten het bedrijf ondervroegen. In termen van zwak ondernemingsbestuur vroeg het rapport zich af waarom het bedrijf te veel transacties met verbonden partijen had, waaronder betalingen aan het privéjetbedrijf van de CEO.

Ik geloof dat het argument van Blue Orca tegen het bedrijf goed onderbouwd is en veel nauwkeurige details bevat. Deze problemen kunnen de toekomstige prestaties van het aandeel beïnvloeden naarmate meer houders gaan verkopen.

Het is vermeldenswaard dat andere vergelijkbare bedrijven recentelijk enige aandacht van short-sellers hebben gekregen. In maart richtte Hindenburg Research zich op Block, het moederbedrijf van Square, zoals we hier schreven. En deze week was een ander rapport gericht op Nuvei, een Canadees fintech-bedrijf dat betalingsoplossingen biedt aan gok- en cryptobedrijven.

Prognose Shift4 Payments aandelenkoers

SHIFT-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de SHIFT-aandelenkoers de afgelopen dagen een duikvlucht heeft gemaakt. In deze periode zijn de aandelen erin geslaagd om onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden te komen. De daling vond plaats toen de twee lijnen van het stijgende wigpatroon op het punt stonden een samenvloeiingsniveau te bereiken.

De aandelen doken ook onder het belangrijke weerstandspunt van $66,55, het hoogste punt in mei dit jaar. Daarom is er, vanwege het stijgende wigpatroon en het short-seller-rapport, een kans dat het aandeel zal blijven dalen als verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op $50. Een beweging boven het weerstandspunt op $66,50 maakt de bearish weergave ongeldig.