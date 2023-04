Prijsvoorspelling Exxon aandelen: UBS ziet vanaf hier 25% stijging

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) zijn de afgelopen maand bijna 17% gestegen, maar een UBS-analist zegt dat het voordeel in de toekomst verder zal ontrafelen.

Exxon aandelen zouden $144 waard moeten zijn

Josh Silverstein heeft vanmorgen de olie- en gasreus geüpgraded naar ‘kopen’ en zijn prijsdoelstelling verhoogd naar $144 – een stijging van bijna 25% vanaf nu.

De analist verwacht dat Exxon aandelen het beter zullen doen dan de concurrenten te midden van verhoogde olieprijzen. Zijn onderzoeksconclusie luidt:

“We zien de Integrated Oils als de beste positie om beter te presteren dan deze upcycle, gedreven door verbeterde balansen en aanzienlijk meer kapitaalefficiënte activabases die een hogere vrije kasstroom genereren.“

Het energiebedrijf komt later deze maand met de resultaten over het eerste kwartaal. Consensus is dat het $2,63 per aandeel verdient, tegenover $2,07 per aandeel een jaar geleden.

Waarom zou je anders Exxon aandelen kopen?

Silverstein is ervan overtuigd dat Exxon tegen medio 2024 netto contanten op zijn balans zal hebben staan, waardoor het tempo waarmee het aandelen terugkoopt, boven de 17,5 miljard dollar per jaar zal uitkomen. Vorige week zou de oliegigant in voorbereidende gesprekken zijn om Pioneer Natural Resources te kopen, zoals Invezz hier meldde.

De aanhoudende groei van de upstream- en downstreamactiviteiten van het bedrijf met hoofdkantoor in Irving was een van de andere redenen die werden genoemd voor de constructieve visie.

“Onze positieve vooruitzichten worden gedreven door een upstream volumegroei met een hoge marge van 2% tot 3% boven de consensus voor 2024/25, die gepaard gaat met jaarlijkse capaciteitsuitbreidingen downstream/chemie, terwijl de capex op $20- $25 miljard per jaar blijft.“

De multinational keert momenteel een dividendrendement van 3,13% uit, wat ook interessant kan zijn voor diegenen die vandaag geïnteresseerd zijn in het kopen van Exxon-aandelen.