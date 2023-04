Analyse GBP/ZAR en USD/ZAR: Zuid-Afrikaanse rand nog steeds in de problemen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoersen USD/ZAR en GBP/ZAR bewogen deze week zijwaarts, nadat Zuid-Afrika woensdag sterke inflatiecijfers publiceerde. De USD/ZAR handelde op 18,04, wat een paar punten lager was dan het hoogste punt van dit jaar op 18,72. Anderzijds handelde de wisselkoers van GBP naar ZAR op 22,44, een paar punten lager dan het hoogste punt van dit jaar op 23,02.

De inflatie in Zuid-Afrika schiet omhoog

Het belangrijkste forexnieuws in Zuid-Afrika deze week waren de laatste gegevens over de consumenteninflatie. Volgens het Zuid-Afrikaanse statistiekbureau is de totale consumentenprijsindex (CPI) van het land voor de tweede maand op rij gestegen.

De inflatie steeg tot 7,1% op jaarbasis doordat de voedselprijzen sterk stegen. Die stijging was groter dan de mediane schatting van 7,0%. Het was ook groter dan het doelbereik van de South Africa Reserve Bank (SARB) van tussen de 4% en 6,0%

De grootste aanjager van inflatie waren de prijzen van voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken, waarvan de prijzen met 14% stegen, het hoogste niveau in meer dan 14 jaar. Daarom betekenen deze cijfers dat de SARB de komende maanden waarschijnlijk verder zal aanscherpen. Het verraste met een stijging van 50 basispunten in maart.

De inflatie blijft hoog in het VK en de VS. Vorige week bleek uit gegevens uit de VS dat de kerninflatie steeg van 5,6% in februari naar 5,7% in maart. De totale inflatie daalde tot 5,0%, het laagste niveau sinds 2021.

In het VK is de situatie nog iets erger. Woensdag bleek uit gegevens dat de inflatie in de dubbele cijfers bleef, zelfs na de recente agressieve houding van de Bank of England. De algemene inflatie steeg in maart naar 10,1%.

De volgende belangrijke katalysator voor de GBP/ZAR-wisselkoers zijn de komende Britse detailhandelsverkopen die voor vrijdag zijn gepland. Economen verwachten dat de gegevens zullen aantonen dat de totale detailhandelsverkopen in maart met 3,1% zijn gedaald, terwijl de kernverkopen met 3,1% zijn gedaald.

GBP/ZAR prijsanalyse

GBP/ZAR-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers GBP naar ZAR de afgelopen maanden bullish was. Het bewoog onlangs boven het belangrijke weerstandspunt op 21,78, het hoogste punt in november en december 2021. Het belangrijkste was dat het deze prijs opnieuw testte, wat meestal een teken is van een bullish voortzetting.

De GBP/ZAR-prijs is ook boven de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen en heeft het belangrijke dubbele toppatroon ongeldig gemaakt. Daarom is de kans groot dat het paar de komende maanden naar het belangrijkste weerstandspunt op 25 zal stijgen. In dezelfde periode zal de USD/ZAR waarschijnlijk naar een hoogtepunt van 18,72 springen.