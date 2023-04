Baanbrekend project AltSignals wekt interesse van investeerders in ASI-presale

AltSignals lijkt een revolutie teweeg te brengen in de crypto-handelsindustrie, en het vroege succes van de ASI-token presale laat zien hoeveel interesse het project wekt bij investeerders.

Het ASI-token bevindt zich in de tweede fase van de presale, waaraan investeerders hier kunnen deelnemen.

Het zou geen verrassing zijn als het token van AltSignals snel uitverkocht zou zijn, vooral nu de cryptocurrency-markt gonst nadat het Europees Parlement heeft gestemd voor wat mogelijk een branchebepalende cryptowet is: de Markets in Crypto Act, MiCA.

Als ‘s werelds eerste grote cryptowet belooft MiCA bescherming te bieden aan investeerders en regels voor betrokkenheid voor aanbieders van crypto-activa. Vanwege de nieuwe interesse in crypto die hier waarschijnlijk uit voortkomt, zouden projecten die handelaren helpen te profiteren van de markt, zoals het algoritmische handelsplatform van AltSignals, de volgende grote investeringsmogelijkheid kunnen zijn.

Het feit dat zo’n project wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie, maakt het alleen maar aantrekkelijker. Afgezien hiervan zijn er nog vele andere voordelen van het houden van ASI die het kopen van het project in de presale fase tot een deal maken die veel investeerders misschien niet willen missen.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een aanbieder van handelssignalen die de nieuwste technologische innovaties gebruikt om het handelsproces voor handelaren op alle ervaringsniveaus te vereenvoudigen. Met zeer nauwkeurige en real-time signalen over aandelen, cryptocurrencies, Forex en CFD’s, geeft de innovatieve AltAlgo-indicator van het platform handelaren een voorsprong met zowel instap- als uitstapsignalen.

Het team is op zoek naar een door AI aangedreven laag in het handelsalgoritme, waarbij de voordelen van voorspellende signalen aan de indicator worden toegevoegd. Het nieuwe platform, genaamd ActualizeAI, zal natuurlijke taalverwerking en machine learning doordringen met AI-inputs om de handelservaringen van zijn gebruikers een boost te geven.

Wat bieden ActualizeAI en ASI-token aan handelaren?

ActualizeAI is gebouwd om een revolutie teweeg te brengen in de uitvoering van transacties en winstpercentages, waarbij handelaren profiteren van steeds nauwkeurigere signalen tijdens zowel bear- als bullish-markten.

Zoals opgemerkt zal het ASI-token, dat gepland staat voor lancering in het tweede kwartaal van 2023, het ActualizeAI-platform aandrijven. Voorafgaand aan de live handelslancering kunnen investeerders die het token willen kopen en meer willen weten over het project de officiële AltSignals-website bezoeken.

Opvallend is dat er een duidelijke routekaart is voor de AI-laag van dit populaire handelsplatform. Het team heeft ook gewezen op de tokenomics, audit proof en KYC-aspecten die belangrijke componenten zijn van transparantie en veiligheid waar investeerders naar op zoek zijn in projecten.

In termen van wat ASI biedt, hebben houders niet alleen gegarandeerde toegang tot ActualizeAI, maar genieten ze ook van andere voordelen in de AI Members-club. Het token biedt ook andere verdienmogelijkheden voor hodlers, met staking en deelname aan het ActualizeAI-ecosysteem via community-governance.

Is het ASI-token een goede koop in de huidige markt?

Het native token in het ActualizeAI-ecosysteem is ASI. In termen van tokenomics zal AltSignals een vast aanbod hebben van 500 miljoen ASI. De presalw biedt investeerders de kans om te kopen uit een pool van 290.000 tokens, of 58% van het totale aanbod. De presale is verdeeld in vier fasen, waarbij de prijs op elk niveau stijgt.

De prijs voor AltSignals voor het ASI-token was $0,012 tijdens de eerste fase van de presale. Nadat het token snel uitverkocht was en in recordtijd $480.000 opleverde, steeg de prijs van ASI naar $0,015. Naar verwachting zal de prijs verder stijgen en $0,02274 bereiken in de laatste presale fase van het project.

Gezien de gefaseerde presale zal tegen de tijd dat het token later in het kwartaal op de secundaire markt komt, de waarde ervan aanzienlijk zijn gestegen. De notering op belangrijke beurzen in de hele branche, te beginnen met Uniswap, zal naar verwachting ook de ASI-prijs doen exploderen.

Stijgingen naar $0,2 en zelfs $0,5 zijn waarschijnlijk tegen het einde van 2023 als de nieuwe bull-cyclus toeslaat. De vooruitzichten dat dit gebeurt, zullen hoogstwaarschijnlijk ook te danken zijn aan de enorme vraag naar door AI aangedreven handelshulpmiddelen.

AltSignals heeft al een community van meer dan 50.000 gebruikers op het huidige AltAlgo-platform. Door dat aantal te verhogen met een nieuw, krachtig ActualizeAI-platform, ontstaat er een realistische kans op een grotere vraag naar ASI.

