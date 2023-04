CIC’s Ethridge: ‘Alphabet zal deze chatbot-oorlog verliezen’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) heeft zojuist plannen aangekondigd om twee van zijn onderzoeksteams samen te stellen die werken aan kunstmatige intelligentie om sneller uit te breiden in wat de laatste tijd het populairste gebied binnen technologie is geweest.

Google gaat Brain samenvoegen met DeepMind

Donderdag verklaarde Google dat het “Brain” – het interne onderzoeksteam van het bedrijf – combineert met DeepMind – een startup die het in 2014 kocht om zijn AI-ambities te versnellen.

Toch blijft Malcolm Ethridge van CIC Wealth bearish op het aandeel. In een gesprek met Scott Wapner van CNBC vandaag zei hij:

“De markt is het met me eens. Kijk vandaag naar de aandelenkoers van Google. Dit was, denk ik, bedoeld als een monumentale aankondiging en de markt reageerde met een grote oude geeuw. Ik ben dus nog steeds verkoper.“

Op het moment van schrijven zijn de Google-aandelen op jaarbasis echter met 20% gestegen. Eveneens op donderdag integreerde Microsoft de ChatGPT-technologie in Viva, het platform voor werknemerservaring.

Wat we nog meer weten over Google DeepMind

De nieuwe divisie die Alphabet Inc Google DeepMind noemt, zal opereren onder leiding van Demis Hassabis, medeoprichter van DeepMind.

Jeff Dean – het hoofd van Google Research zal een nieuwe rol van Chief Scientist op zich nemen. Op CNBC’s “Closing Bell” voegde Ethridge toe:

“De markt bevestigt waar ik me zorgen over maakte, dat Alphabet uiteindelijk deze chatbot-oorlog gaat verliezen. Ik zie alleen niet in waar dit als aandeelhouder van Alphabet op korte termijn een winnende gok blijkt te zijn.“

Het nieuws komt meer dan twee maanden nadat de Bard van Google op de allereerste werkdag faalde. Eerder deze week werd gemeld dat Samsung overweegt over te stappen van Google naar Bing als standaard zoekmachine op zijn smartphones (lees meer).