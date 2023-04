Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De GBP/INR- wisselkoers is de afgelopen weken nergens heen gegaan omdat de acties van de Bank of England (BoE) en Reserve Bank of India (RBI) uiteenlopen. Het handelde op vrijdag op 102,17, een paar punten onder het hoogste punt van dit jaar op 102,67. Het is met meer dan 19% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2022.

Anderzijds handelde de USD/INR op 82,13, waar het de afgelopen weken was. Deze prijs ligt een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 83,25.

RBI en BoE divergentie

Er is een toenemende mogelijkheid dat de RBI en de BoE de komende maanden uiteenlopende wegen inslaan, aangezien de Britse inflatie hardnekkig hoog blijft. Woensdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de Britse inflatie in maart op een hoog niveau bleef.

Uit gegevens van het Office of National Statistics bleek dat de totale consumentenprijsindex in maart daalde tot 10,1% ten opzichte van de stijging van 10,4% in de voorgaande maand. Deze cijfers betekenen dat de inflatie in het land veel hoger is dan in andere landen, ook in de Europese Unie.

De ONS merkte op dat voedselprijzen de belangrijkste aanjagers van inflatie waren. Voedsel en niet-alcoholische dranken zagen de prijzen in maart met 19% stijgen. Dat was de hoogste stijging sinds 1977. Ook de kerninflatie, exclusief voeding en energie, bleef in maart op een hoog peil.

Daarom bevindt de Bank of England (BoE) zich tussen wal en schip, aangezien de arbeidsmarkt krap blijft. Als zodanig denken analisten dat de bank de rente tijdens de bijeenkomst in mei opnieuw zal verhogen. De rente zou ook meer kunnen stijgen tijdens de volgende vergaderingen, zelfs als het VK in een periode van stagflatie blijft.

Aan de andere kant zal de RBI naar verwachting haar beleid van renteverhogingen nog een tijdje onderbreken. In april besloot de bank de verhogingen te onderbreken, hoewel ze waarschuwde dat ze dit jaar gedwongen zou kunnen worden tot meer verhogingen.

GBP/INR prijsvoorspelling

GBP/INR-grafiek door TradingView

De GBP/INR-wisselkoers heeft de afgelopen maanden een langzame opwaartse trend vertoond. Onlangs heeft het paar een weerstand gevonden op het belangrijkste punt op 102,67, het hoogste punt op 13 december. Het heeft iets gevormd wat lijkt op een patroon met dubbele top waarvan de halslijn 96,86 is. Het paar blijft boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Daarom zal het GBP/INR-paar een tijdje in dit bereik blijven en dan een bearish uitbraak hebben vanwege het patroon met dubbele top. Als dit gebeurt, zal het paar waarschijnlijk zakken naar de key support op 96,85.

Anderzijds heeft het USD/INR-paar een stijgend driehoekspatroon gevormd, wat aangeeft dat het waarschijnlijk een bullish uitbraak zal hebben. Als dit gebeurt, stijgt het paar waarschijnlijk naar de belangrijkste weerstand op 83.