Koersanalyse C3.ai aandelen: op het punt van een kernsmelting van 33%

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van C3.ai (NYSE: AI) heeft zijn bullish momentum verloren nu beleggers zijn rol in de industrie van kunstmatige intelligentie beoordelen. Na op 3 april te zijn gestegen naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $34,56, zijn de aandelen nu weer gedaald tot ongeveer $20.

C3.ai is sterk overgewaardeerd

De aandelenkoers van C3.ai heeft het dit jaar goed gedaan, aangezien investeerders erop wedden dat het een belangrijke speler zal worden in de AI-industrie, die nu mainstream is geworden na de lancering van ChatGPT. Deze rally is in lijn met de prestaties van andere AI-bedrijven en cryptocurrencies.

Er zijn echter ernstige zorgen over de vraag of C3 een toename van de bedrijfsactiviteiten zal zien vanwege ChatGPT. Hoewel de vraag in eerste instantie enigszins zal toenemen naarmate bedrijven AI-use-cases in hun activiteiten onderzoeken, zie ik geen grote verschuiving op de lange termijn.

Verder is het belangrijk om rekening te houden met de waardering van het bedrijf. Een snelle blik laat zien dat C3.ai een marktkapitalisatie heeft van meer dan $2 miljard, wat veel geld is. In termen van omzet verdiende het bedrijf $91,6 miljoen in 2019. In 2022 steeg dat tot $252,8 miljoen. Dit is een sterk en bemoedigend resultaat.

De verliezen zijn in deze periode echter ook groter geworden. C3 verloor meer dan $192 miljoen in 2022 na een verlies van meer dan $33 miljoen in 2018. Deze stijging werd veroorzaakt door een sterke stijging van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en S&A. Helaas zal C3 de komende jaren waarschijnlijk verliezen blijven lijden.

Deze enorme verlieslatendheid zou acceptabel zijn voor een startend bedrijf dat marktaandeel wil winnen. Maar C3.ai is geen startup. Het bedrijf is al in 2009 opgericht, en bestaat dus al 14 jaar. Als zodanig heeft het geen zin om een verlieslatend bedrijf geld te geven.

Ondertussen is het vermeldenswaard dat leidinggevenden van C3.ai de aandelen hebben gedumpt. Precies, Juho Parkkinen, de CFO, en Dr. Richard Levin hebben dit jaar aandelen ter waarde van miljoenen dollars verkocht.

Koersvoorspelling C3.ai aandelen

C3-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de koers van het C3-aandeel zich op een belangrijk ondersteuningsniveau bevindt, waar hij sinds 14 februari niet onder is gekomen. Tegelijkertijd zijn de aandelen onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen gezakt.

Daarom vermoed ik dat de C3-aandelenkoers een bearish uitbraak zal hebben, aangezien verkopers de belangrijkste ondersteuning richten op $13,38. Deze prijs wordt geschat door de afstand tussen de triple-top en de halslijn te meten. Dit is ook in lijn met mijn recente koersprognose van het C3-aandeel.