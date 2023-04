3 grote centrale banken staan op het punt om in mei de rente opnieuw te verhogen

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Frustratie is het modewoord in de FX-ruimte, aangezien de volatiliteit van de valutamarkt kelderde tot een dieptepunt in een jaar. De markt beweegt simpelweg niet, waardoor het voor speculanten moeilijk wordt om te anticiperen op toekomstige bewegingen.

Maar misschien is het wel de stilte voor de storm. In mei staan de grote centrale banken weer centraal, met drie in het bijzonder:

Federale Reserve

De Fed liep voorop voor andere centrale banken in de ontwikkelde markten en begon aan de meest agressieve monetaire verkrappingscyclus in vier decennia. Velen hebben gezegd dat de Fed de rente zal verhogen totdat er iets kapot gaat, en in maart werden de regionale banken in de Verenigde Staten op de proef gesteld.

Maar ondanks dat het risico van een harde landing aanzienlijk is en toeneemt, zal de Fed in mei waarschijnlijk opnieuw een renteverhoging van 25 bp doorvoeren. De vraag is, wat zal het daarna signaleren? Geruchten in de markt gaan dat de Fed zes maanden pauzeert alvorens de eerste renteverlaging door te voeren. Daarom zou de verwachte renteverhoging met 25 bp in mei een milde verhoging kunnen zijn.

Europese Centrale Bank

Een andere centrale bank in ontwikkelde markten die in mei met 25bp zal stijgen, is de Europese Centrale Bank. Het verschil hier is dat de ECB haar eindtarief in mei niet bereikt; er worden dus meer wandelingen verwacht.

Daarom is de EUR/USD een koopje bij dips, en dat is ook de reden waarom de wisselkoers zo veerkrachtig was.

Bank of England

In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie in de dubbele cijfers, waardoor het voor de Bank of England moeilijk is om een einde te maken aan de huidige verkrappingscyclus. Beleggers verwachten dan ook nog een renteverhoging van 25 basispunten in mei, gevolgd door een pauze.