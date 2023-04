De aandelenkoers van Li Auto zou met 20% kunnen dalen als dit gebeurt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Li Auto (NASDAQ: LI) is de afgelopen dagen onder druk komen te staan doordat de bezorgdheid over de elektrische voertuigindustrie (EV) aanhield. De aandelen daalden naar een dieptepunt van $22,50, een paar punten lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $27,52. De koers blijft ongeveer 85% boven het laagste niveau in 2022, wat betekent dat het beter heeft gepresteerd dan Nio.

Is Li Auto een goede investering?

Li Auto is uitgegroeid tot een van de grootste fabrikanten van elektrische voertuigen ter wereld. Het bedrijf heeft een waarde van meer dan $21 miljard en verkoopt verschillende automerken, waaronder Li L9, Li L8 en Li One. Het bedrijf is in 2019 begonnen met produceren en is begonnen met het opvoeren van de productie.

Uit het meest recente voertuigleveringsrapport bleek dat het bedrijf in maart 20.823 voertuigen heeft afgeleverd, meer dan de geschatte 20.000. De omzet steeg met 88,7% op jaarbasis. Als gevolg hiervan stegen de leveringen van het bedrijf met 65,8% op jaarbasis tot 52.584. In totaal heeft het bedrijf meer dan 305.000 auto’s verkocht. De CEO van het bedrijf zei :

“We zijn ook erg verheugd om te zien dat Li Auto een marktaandeel van bijna 20% heeft veroverd in de RMB300.000 tot RMB500.000 SUV-markt in China, en een voorkeursmerk is geworden onder premium SUV’s voor gezinnen.”

Analisten zijn van mening dat de groei van het bedrijf de komende jaren zal blijven groeien naarmate het meer modellen onthult. Tijdens de recente autoshow van Shanghai zei het bedrijf dat het het aantal voertuigmodellen zal verhogen tot 11 om meer marktaandeel te winnen.

Analisten zijn van mening dat Li Auto een lange weg naar succes heeft. Ten eerste is de jaarlijkse omzet van het bedrijf gestegen van meer dan $40 miljoen in 2019 naar meer dan $6,56 miljard in 2022. Schattingen zijn dat het bedrijf $13,5 miljard zal verdienen in 2023 en $48 miljard zal bereiken in 2031. Als dit gebeurt, zal Li Auto een van de de grootste autobedrijven ter wereld.

Koersprognose Li Auto

LI-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de koers van het Li-aandeel de laatste tijd naar beneden is geduwd vanwege de relatief zwakke winst van Tesla. De aandelen zijn iets onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gezakt. Het bevindt zich ook tussen het stijgende kanaal dat in zwart wordt weergegeven en het 38,2% Fibonacci Retracement-niveau.

Daarom vermoed ik voorlopig dat de aandelen zullen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op $18,04, het laagste punt op 27 december. Deze prijs ligt zo’n 20% onder het huidige niveau. Deze uitsplitsing wordt bevestigd als de aandelen onder de belangrijkste steun van $22 komen.