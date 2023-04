Nifty 50 index vs S&P 500, Nasdaq 100: één duidelijke winnaar in 2 decennia

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Wat is de best presterende aandelenindex ter wereld? De meeste mensen noemen Amerikaanse indices zoals de Nasdaq 100 en S&P 500 als de best presterende. Het klopt dat deze indices het de afgelopen jaren goed hebben gedaan. De Nifty 50-index is echter veruit de best presterende index van de afgelopen decennia.

Handige 50-index versus Amerikaanse collega’s

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is India een grotere schepper van rijkdom geweest dan veel andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Zoals hieronder te zien is, is de Nifty 50-index sinds 2000 met 1.493% gestegen, waardoor het wereldwijd een van de best presterende indices is.

Daarentegen is de S&P 500-index in dezelfde periode met slechts 246% gestegen, terwijl de Nasdaq 100-index met ongeveer 700% is gestegen. Dit betekent dat Indiase investeerders hun vermogen sneller hebben laten groeien dan investeerders in de VS.

Dezelfde trend heeft zich de afgelopen jaren voorgedaan. In de afgelopen 12 maanden is de Nifty 50-index met 4% gestegen, terwijl de Nasdaq 100 en de S&P 500-index nog steeds in het negatieve gebied staan.

Het is vermeldenswaard dat het dollarrendement van Indiase investeerders iets kleiner is geweest sinds de Indiase roepie sinds 2.000 met ongeveer 87% is gedaald. Historisch gezien heeft India ook een hogere inflatie dan de Verenigde Staten. De combinatie van hogere inflatie en zwakkere Indiase roepie zorgt ervoor dat de reële rendementen wat lager zijn uitgevallen.

Aantal miljardairs in India stijgt

India is de afgelopen jaren ook miljardairs blijven voortbrengen, aangezien de Nifty 50- en Sensex-indices enorm zijn gestegen. Volgens Forbes heeft India 169 miljardairs die samen 675 miljard dollar waard zijn. De VS heeft 735 miljardairs terwijl China 562 miljardairs heeft.

Indiase aandelen hebben het goed gedaan doordat het land de afgelopen jaren meer kapitaal heeft aangetrokken. De best presterende Nifty 50-indexbedrijven in de afgelopen 3 jaar waren Adani Enterprises, Tata Motors, JSW Steel, Tata Steel, Mahindra & Mahindra en Apollo Hospitals Enterprises. Al deze aandelen zijn in deze periode met meer dan 225% gestegen.

Het is onduidelijk of Indiase aandelen het beter zullen blijven doen dan hun wereldwijde tegenhangers. Een potentiële katalysator voor deze groei zijn de aanhoudende directe buitenlandse investeringen in het land. Bedrijven verhuizen van China naar India naarmate de spanningen met de Verenigde Staten oplopen. De recente zorgen over de bedrijven van Adani zouden echter sommige investeringen in Indiase bedrijven kunnen afschrikken. Zoals ik eerder schreef, zei Hindenburg Research dat het bedrijf zijn aandelen manipuleerde met behulp van offshore-bedrijven.