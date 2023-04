‘De-dollarisering’ in het vizier, nu 19 landen belangstelling hebben getoond om zich aan te sluiten bij BRIC landen

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De wereldwijde dominantie van de Amerikaanse dollar staat vandaag centraal nadat een Bloomberg-rapport bevestigde dat nog eens 19 landen zich willen aansluiten bij de “BRICS”.

BRIC landen bespreken uitbreiding in juni

Het nieuws komt voorafgaand aan de jaarlijkse top van de groep op 2 en 3 juni in Zuid-Afrika. Anil Sooklal, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur bij de groep, laat weten:

“Wat zal worden besproken, is de uitbreiding van BRIC landen en de modaliteiten van hoe dit zal gebeuren. We krijgen elke dag aanmeldingen om lid te worden.”

Hij bevestigde ook dat zes landen informeel hebben verzocht om lid te worden van de groep, terwijl de overige dertien een formele aanvraag tot opname hebben ingediend.

Vergeleken met het hoogste punt van het jaar tot nu toe vorige maand, is de Amerikaanse dollarindex (DXY) op het moment van schrijven meer dan 4,0% gedaald.

BRIC landen overtroffen G7 in BBP

BRICS had pas maanden geleden bevestigd dat het klaar was om nieuwe leden op te nemen. Wat ook opmerkelijk is, is dat deze groep landen al groter is dan de G7-landen in termen van BBP berekend op basis van koopkrachtpariteit.

Dat is belangrijk omdat het blok werkt aan een nieuwe munteenheid om de Amerikaanse dollar in de internationale handel te vervangen na westerse sancties tegen Moskou en Peking.

“De-dollarisering” is dit jaar ook om andere redenen een terugkerend debat geweest, onder meer zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond en Saoedi-Arabië dat ermee instemt de betrekkingen met Iran te herstellen.

Recente gegevens van het IMF onthulden ook dat het aandeel van de Amerikaanse dollar in de wereldwijde reserves is gedaald van ongeveer 70% eind jaren negentig tot 58,4% nu.