Koersanalyse Xpeng aandelen: XPEV verwacht meer tegenwind

De aandelenkoers van Xpeng (NYSE: XPEV) bevond zich de afgelopen maanden binnen een krap bereik, nu het bedrijf zich schrap zet voor meer uitdagingen. De aandelen werden maandag verhandeld tegen $9,37, waar de koers dit jaar eerder was. Het is met meer dan 88% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2020, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $7,97 miljard.

De groei van Xpeng is versneld

Xpeng is een toonaangevend bedrijf dat elektrische voertuigen (EV’s) produceert voor de Chinese markt. Het is een van de grootste bedrijven in het land, waar het concurreert met onder meer Nio, Li Auto en Byd.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt naarmate de acceptatie van elektrische voertuigen toeneemt. De totale omzet steeg van $1,4 miljoen in 2018 tot meer dan $3,8 miljard in 2022. De verliezen zijn in dezelfde periode ook toegenomen, van $203 miljoen tot $1,32 miljard.

Analisten zijn van mening dat het bedrijf in 2026 winstgevend zal worden, wanneer de winst per aandeel zal stijgen tot 21 cent. De jaarlijkse omzet zal naar verwachting meer dan $10,5 miljard bedragen in 2025 en meer dan $39,98 miljard in 2032, waardoor het een van de grootste bedrijven in de branche is.

Xpeng is doorgegaan met het opvoeren van de productie. In maart leverde het bedrijf 7.002 EV’s af, een stijging van 175 ten opzichte van de voorgaande maand. In het eerste kwartaal verkocht het bedrijf 18.230 voertuigen. Het hoopt zijn marktaandeel in de EV-industrie verder te vergroten door verschillende modellen te lanceren. Zo lanceerde het in maart het P7i-voertuig.

Toenemende concurrentie in China

De grootste uitdaging voor Chinese EV-fabrikanten zoals Xpeng, Li Auto en Byd is dat hun verkoop grotendeels tot eigen land beperkt is. Dit in tegenstelling tot andere bedrijven zoals Tesla, Ford en GM, die internationaal een enorme voetafdruk hebben.

Door te focussen op China krijgen de bedrijven te maken met hevige concurrentie. Xpeng is bijvoorbeeld het 12e grootste EV-bedrijf op basis van verkopen in China. In een verklaring aan de FT zei de CEO van het bedrijf:

“Om in die ‘3 miljoen club’ te zitten, kun je geen speler zijn die alleen in China is, je moet een wereldspeler zijn. We denken dat in dat scenario misschien bijna de helft van uw volume van buiten China komt. Over vijf tot tien jaar zal het een veel geconcentreerdere markt zijn. Ik denk dat het [aantal] spelers op het wereldtoneel waarschijnlijk zal worden teruggebracht tot minder dan 10.”

Xpeng hoopt later dit jaar de Europese markt te betreden, hoewel het geen onmiddellijke plannen heeft voor de Amerikaanse markt. In Europa krijgt het te maken met aanzienlijke concurrentie van onder meer VW, BMW en Stellantis.

Koersprognose Xpeng

Xpeng-grafiek door TradingView

De aandelenkoers van Xpeng crashte hard na een piek in 2021. Door deze daling zakte het aandeel naar een dieptepunt van $6,34 in 2022. De aandelen bewegen nu zijwaarts en consolideren op de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De Average True Range (ATR) is blijven dalen, wat een teken is van lage volatiliteit.

Daarom zullen de aandelen waarschijnlijk nog een tijdje in deze range blijven terwijl investeerders wachten op een katalysator. Bij een bearish uitbraak daalt het naar $6,34.