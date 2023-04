Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/IDR is de afgelopen dagen zijwaarts bewogen terwijl de US-dollarindex (DXY) weer begon te dalen. Het handelde dinsdag op 14.840, waar het de afgelopen dagen was. Deze prijs ligt zo’n 5,85% onder het hoogste punt van dit jaar.

De kracht van de Indonesische roepia houdt aan

De Indonesische roepia was dit jaar een van de best presterende valuta’s van opkomende markten. Deze prestatie is vooral te danken aan de sterke economische groei in het land. In 2022 groeide de Indonesische economie met 5,31% in 2022 nadat het land zijn Covid-19-beperkingen had opgeheven.

Het land profiteert ook van het aanhoudende vertrek van veel landen uit China naarmate de spanningen met de VS toenemen. Daarom laten recente schattingen van ADP zien dat de economie van het land dit jaar met 4,8% zal groeien, gevolgd door 5,0% in 2024.

De koers van het paar USD/IDR bewoog zijwaarts nadat de Bank of Indonesia vorige week haar rentebesluit bekendmaakte. Daarbij besloot de bank de rente voor de derde maand op rij intact te laten vanwege dalende inflatie en sterkere roepia. De inflatie is gedaald tot het laagste niveau in zeven maanden en zal naar verwachting in augustus naar de beoogde bandbreedte van 2% en 4% gaan.

De centrale bank besloot de rente onveranderd te laten op 5,75%, waar ze al sinds januari staan. Net als andere centrale banken verhoogde het de rentetarieven met 225 basispunten in 2022. Nu de economie tekenen van matiging vertoont, denken analisten dat de centrale bank de rentetarieven in het vierde kwartaal zal verlagen.

De volgende belangrijke katalysator voor het paar USD/IDR zijn de aankomende Amerikaanse economische gegevens. Dinsdag publiceert de VS belangrijke cijfers over het consumentenvertrouwen, huizenprijzen en de start van de huizenmarkt. Deze cijfers zijn belangrijk omdat de Fed zich ertoe heeft verbonden afhankelijk te zijn van gegevens. Analisten verwachten dat de bank in mei de rente met 0,25% zal verhogen, gevolgd door een strategische pauze.

USD/IDR technische analyse

USD/IDR-grafiek door TradingView

Op de daily chart zien we dat de USD/IDR-wisselkoers de afgelopen maanden een sterke bearish trend vertoonde. Het is onder het 50% Fibonacci-retracementniveau gekomen. Het paar is gezakt tot onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. Deze prijs is ook belangrijk omdat het op 1 februari het laagste punt was.

Daarom zijn de vooruitzichten van de Indonesische roepia nog steeds bearish, met als volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden 14.500. Deze verwachting wordt bevestigd als de prijs onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van 14.650 komt, het laagste punt op 14 april.