UBS is het ermee eens, de aandelenkoers van Rolls-Royce zou 200 pence kunnen bereiken – technische analyse

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Rolls-Royce Holdings (LON: RR) is de afgelopen weken zijwaarts bewogen terwijl de recente rally een adempauze neemt. RR was dit jaar een van de best presterende FTSE 100-bestanddelen na een stijging van meer dan 140% ten opzichte van het laagste niveau in oktober vorig jaar. In dit artikel zullen we kijken naar de technische analyse van de aandelen.

Analyse van de aandelenkoersen van Rolls-Royce

Op de daily chart zien we dat de RR-aandelenkoers de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoonde. Als gevolg hiervan is het bedrijf boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) uitgekomen. Bij het volgen van trends is dit meestal een bullish teken, omdat het laat zien dat bulls de touwtjes in handen hebben.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tegelijkertijd heeft de koers een beker- en handvatpatroon gevormd, wat ook een bullish teken is. De recente consolidatie maakt deel uit van de vorming van het handvatgedeelte. Bij analyse van prijsacties is dit patroon een positief teken. Het aandeel bevindt zich ook boven de Ichimoku-wolkenindicator. Het is ook iets boven de bovenkant van de beker op 150.35p.

Daarom is de kans groot dat het aandeel de komende maanden een bullish breakout zal doormaken. Als dit gebeurt is er een mogelijkheid dat de aandelen naar 180p stijgen en vervolgens naar 200p.

Een waarschijnlijke katalysator voor deze stijgende trend zijn de stijgende vlieguren, die een impact hebben op de omzet van het bedrijf. In een verklaring zeiden analisten van UBS dat ze verwachten dat de vlieguren in het eerste kwartaal met meer dan 2,8 miljoen zijn gestegen. Ook verwachten ze dat het aantal uren dit jaar zal oplopen tot ruim 13 miljoen. In hun rapport zeiden de analisten dat ze verwachten dat de aandelenkoers van Rolls Royce dit jaar de 200 pence zal bereiken.

Analyse van de aandelenkoersen van Rolls Royce

Wat de wekelijkse grafiek betreft, bevinden de aandelen zich in een bullish trend. Het is dicht bij het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2% gekomen. Het is ook boven de voortschrijdende gemiddelden van 25 weken en 50 weken gesprongen. De aandelen hebben een bullish crossover-patroon gevormd, terwijl de Relative Strength Index (RSI) bleef stijgen.

Het aandeel heeft ook een kop gevormd, zelfs op de wekelijkse grafiek. Daarom zullen de aandelen, op basis van dit patroon, waarschijnlijk stijgen naar het retracementpunt van 38,2% op 167p, gevolgd door 207,20, het retracementpunt van 50%. Laatstgenoemde prijs ligt zo’n 35% boven het huidige niveau.

RR-grafiek door TradingView