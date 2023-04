Verizon voegt 633.000 retail postpaidklanten toe omdat de inkomsten tegenvallen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Verizon (NYSE: VZ), het gigantische telecommunicatiebedrijf, maakte dinsdag gemengde financiële resultaten bekend. De totale omzet bedroeg $32,9 miljard, wat 1,9% lager was dan in hetzelfde kwartaal in 2022. De resultaten misten de prognoses van analisten met $740 miljoen.

De draadloze omzet van het bedrijf steeg met 3% tot $18,9 miljard, maar de totale consumentenomzet met 1,7% daalde tot $24,9 miljard. De omzet van het segment bedrijfsoplossingen daalde met 2,8% tot 7,5 miljard dollar. Het totale aantal breedbandgebruikers van Verizon steeg met 437.000, terwijl de postpaid-telefoon 127.000 klanten verloor. Het aantal particuliere postpaidklanten is in het eerste kwartaal met 633.000 toegenomen.

Ook andere onderdelen van het bedrijf waren sterk. De vrije kasstroom van het bedrijf steeg tot $2,3 miljard, terwijl de kasstroom uit operaties $8,3 miljard bedroeg. In een verklaring zei de CEO van het bedrijf:

“Vorige maand hebben we aangekondigd dat onze 5G Ultra Wideband nu meer dan 200 miljoen mensen bereikt terwijl we doorgaan met de meest agressieve netwerkimplementatie in de geschiedenis van ons bedrijf. Met onze mobiele en breedbandmogelijkheden en onze focus op netwerksterkte bieden we meer klanten op meer plaatsen een superieure netwerkervaring.”

Verizon probeert zijn marktaandeel te vergroten door te investeren in zijn netwerk terwijl het blijft concurreren met bedrijven als AT&T en T-Mobile.

De aandelenkoers van Verizon is dit jaar met 7,53% gedaald, omdat de zorgen over zijn activiteiten bleven bestaan. De aandelen daalden met 70 basispunten in de pre-market sessie.